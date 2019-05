L'Union africaine dévoile le 6ème évènement des trophées de la musique africaine

La Commission de l'Union africaine a officiellement dévoilé les All Africa Music Awards 2019 et le calendrier des événements au siège de l'Union africaine, à Addis-Abeba, ce lundi 13 mai 2019.



Dans un communiqué de presse, le directeur par intérim du Département des affaires sociales de la Commission de l'Union africaine, M. Machacha Shepande, a annoncé que la première activité du calendrier continental des récompenses est la soumission des entrées qui s'ouvrent globalement sur www.afrima.org aux professionnels de la musique africains vivant sur le continent ou dans la diaspora à partir du mercredi 15 mai. Les soumissions des candidatures prennent fin le vendredi 2 août 2019.



Les chansons et vidéos soumises doivent avoir été produites ou diffusées au cours de l’exercice du 1 er août 2018 au 2 août 2019. Artistes musicaux africains, directeurs, producteurs, propriétaires de maisons de disques, maisons de disques, réalisateurs de vidéos, réalisateurs de disques, Jockeys, chorégraphes/les danseurs, les publicistes et les journalistes de divertissement/musique sont éligibles pour soumettre leurs œuvres ou pour le compte de leurs clients dans l’une des 36 catégories de prix AFRIMA.



Les autres activités du calendrier des événements sont : le processus de sélection du jury composé de 13 personnes et la sélection des candidats du 6 au 12 août. Une annonce mondiale dans les médias de la 6ème liste des candidats AFRIMA'aura lieu le 13 août afin de dévoiler publiquement les artistes africains et / ou les œuvres qui ont été nominées dans les catégories régionales et continentales menant aux lauréats du trophée AFRIMA 23.9 carats en plaqué or.



Le 19 août, le processus de vote public AFRIMA sera ouvert aux académiciens, aux fans de musique africains et aux adeptes de musique dans le monde entier. Il sera fermé 24 heures avant la cérémonie de remise des prix et sera contrôlé et audité par un cabinet d'audit international réputé.



Selon le communiqué de presse, la cérémonie principale de remise des prix, une fête de quatre jours consacrée à la musique, au glamour, à l'afro-centricisme et au divertissement, aura lieu du 6 au 9 novembre dans la ville hôte des récompenses officielles. Il sera précédé de la soirée de bienvenue, du village de la musique AFRIMA, de la visite de la ville hôte, du sommet Africa Music Business Summit et de la soirée exclusive des candidats.



Parmi les autres activités préparatoires à la cérémonie de remise des prix figurent des conférences, des réunions avec les parties prenantes, des festivals, des allocutions, un concert sur le campus universitaire et des visites de courtoisie aux chefs de gouvernements et aux responsables d'institutions des secteurs des entreprises et des gouvernements dans les cinq régions d'Afrique.