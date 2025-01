L'Union africaine organise un sommet extraordinaire sur l'agriculture du 9 au 11 janvier

"La Commission de l'Union africaine tiendra un sommet extrordinaire à Kampala du 9 au 11 janvier 2025, conjointement avec le gouvernement ougandais, pour discuter du Programme de développement global de l'agriculture en Afrique 2026-2035", a déclaré la Commission de l'UA dans un communiqué publié sur X. "La réunion doit adopter un programme décennal pour construire des systèmes agro-industriels forts et durables sur le continent à travers un développement agricole vigoureux, une transformation structurelle et l'amélioration du bien-être des paysans", souligne le document.



Ce sommet inclura des réunions des ministres de l'Agriculture et du Développement rural, de l'Eau et de l'Environnement, ainsi qu'une réunion conjointe des ministres des Affaires étrangères et des ministres de l'Agriculture. Il sera suivi d'une réunion des chefs d'État et de gouvernement.



Selon les Nations unies, la population de l'Afrique atteindra 2,5 milliards d'habitants d'ici 2050. Les pays africains considèrent qu'il est important de développer leur propre production agricole, car ils dépensent 60 milliards de dollars par an en termes d’importations de denrées. En outre, plus de 50 millions d'Africains ont souffert de la famine en 2024.