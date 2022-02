L'Union européenne ferme son espace aérien à la Russie

L'Union européenne ferme son espace aérien aux russes, annonce ce dimanche Ursula Von Der Leyen, présidente de la Commission européenne, marquant un renforcement des sanctions contre la Russie.



"Nous fermons l'espace aérien aux russes. Nous proposons une interdiction de tous les avions possédés ou opérés par la Russie qui ne pourront plus se poser, décoller ou survoler le territoire de l'Union européenne", selon Ursula Von Der Leyen.



La mesure s'appliquera à tous les types d'avions possédés par des ressortissants russes ou des compagnies russes, impliquant les jets privés des oligarques russes.



La dissuasion nucléaire russe en "alerte maximale"



Le président russe Vladimir Poutine a ordonné ce 27 février à son commandement militaire de mettre les forces de dissuasion nucléaire du pays en état d'alerte maximale.



Les forces de dissuasion du pays doivent être placées en "mode spécial de combat", a-t-il indiqué lors d'une réunion avec les hauts responsables de la défense ce dimanche.



Des négociations en vue



Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que son pays était prêt pour des pourparlers de paix avec la Russie mais pas en Biélorussie. Plus tôt, le Kremlin a annoncé qu'une délégation russe est arrivée en Biélorussie et sera prête à entamer des négociations avec l'Ukraine dans la ville de Gomel.



Une plainte contre la Russie devant la CIJ



L'Ukraine a déposé une action contre la Fédération de Russie devant la Cour internationale de Justice (CIJ) et une demande pour que la Cour émet une ordonnance de mesures conservatoires contre la Russie.



L'Ukraine demande une audience d'urgence et une ordonnance de la Cour selon laquelle la Russie "doit cesser son attaque illégale contre l'Ukraine".