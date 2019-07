L’abandon du Franc CFA se précise pour 8 pays africains

Les dirigeants des Etats membres de la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) ont officiellement décidé samedi de nommer un projet de monnaie commune le "ECO".



Le groupe de 15 membres a annoncé à l'issue d'un sommet à Abuja, la capitale nigériane, que "l'ECO a été adopté comme nom de la monnaie unique de la CEDEAO".



L'idée d'une monnaie commune pour la région de l'Afrique de l'Ouest a été évoquée pour la première fois il y a près de 30 ans dans l'espoir de stimuler le commerce transfrontalier et le développement économique.



L’objectif est d’avoir la monnaie en place d’ici l’an prochain et les dirigeants à Abuja ont réaffirmé « l’approche progressive de la monnaie unique en commençant par les pays répondant aux critères de convergence », indique un communiqué.



La monnaie serait basée sur un régime de taux de change flexible, associé à un cadre de politique monétaire axé sur le ciblage de l'inflation.



Les Etats membres devraient mener des politiques appropriées et mener les réformes structurelles nécessaires pour soutenir une croissance accélérée et la transformation structurelle de leurs économies, ajoute le communiqué.



Les économistes disent comprendre l’idée du plan monétaire mais estiment qu’il est irréaliste et pourrait même être dangereux pour les économies de la région, dominées par un seul pays, le Nigéria, qui représente les deux tiers de la production économique de la région.



La CEDEAO a été créée en 1975 et regroupe les pays suivants: Bénin, Burkina Faso, Cap Vert, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Sénégal, Sierra Leone et Togo - représentant une population totale de environ 385 millions.



Huit pays de la CEDEAO - Bénin, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Côte d'Ivoire, Mali, Niger, Sénégal et Togo - utilisent actuellement le franc CFA.



Ils sont amarrés à la monnaie unique européenne et sont rassemblés dans une organisation appelée Union monétaire ouest-africaine, ou UMOA.



Mais les sept autres pays de la CEDEAO ont leur propre monnaie, aucune d’elles n’est librement convertible.