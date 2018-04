L'accès à l'eau, l'urgence de l'Afrique

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, le 5 avril 2018, -/African Media Agency (AMA)/- Depuis 1997, et le premier forum mondial de l'eau de Marrakech, les débats se poursuivent mais la situation reste intolérable. Les chiffres parlent d'eux mêmes sur la réalité des services essentiels dans le monde : 3 à 4 milliards de personnes n'ont toujours pas un vrai accès à l'eau potable en 2018. 1,8 million d'enfants meurent, chaque année, dans le monde parce qu'ils boivent une eau insalubre ou vivent dans des conditions d'hygiène insuffisantes. 4,5 milliards de personnes ne disposent pas de services d'assainissement gérés en toute sécurité. 1,2 milliard de personnes n'ont pas accès à l'électricité.



Le think tank (Re)sources publie l'ouvrage "Eau, énergie et autres services essentiels. Plaidoyer pour une approche intégrée" aux éditions Descartes et Compagnie pour défendre l'importance de traiter la question de l'accès à l'eau avec l'accès à l'énergie car ces deux fluides ne survivent pas l'un sans l'autre.



Cet ouvrage collectif des membres de (Re)sources est le fruit de leurs travaux, réflexions et débats. Il réunit 13 ans de recommandations et d'orientations concrètes pour un meilleur accès aux services essentiels dans les pays en développement et vise à alerter la communauté internationale et proposer des solutions sur cette problématique.



Le livre présente un état des lieux chiffrés de l'accès aux services essentiels, explique les grands enjeux liés aux changements globaux (croissance démographique, urbanisation, industrialisation, réchauffement climatique, migrations....). Cet ouvrage formulent aussi 88 propositions des experts de (Re)sources pour un meilleur accès à l'eau, l'assainissement et l'énergie pour les plus démunis.



Cet ouvrage collectif est préfacé par Kofi Annan, 7ème secrétaire général des Nations unies et père fondateur des Objectifs du Millénaire pour le Développement. Il est également dédié à Michel Rocard, ancien premier Ministre français et Guy Carcassonne, professeur émérite de droit constitutionnel, respectivement décédés en 2016 et 2013, qui ont contribué avec force et créativité aux travaux de (Re)sources durant une décennie.

Cliquez ici pour voir la synthèse du livre.