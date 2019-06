L’afrique S’engage Envers L’économie Bleue À L’occasion De L’abef 2019

La perspective d’une Économie Bleue durable pour l’Afrique s’est considérablement renforcée à la suite du deuxième Forum sur l’Économie Bleue en Afrique (ABEF2019)v(www.ABEF2019.com) qui s’est tenu à Tunis, les 25 et 26 juin derniers.

Les secteurs de la pêche, de l’aquaculture, du transport maritime, des ports, de l’énergie et des finances ont tous été mis à l’honneur lors de l’ABEF2019, qui a vu la participation de ministres, chefs d’entreprise, investisseurs internationaux, universitaires et organisations environnementales du monde entier.

La nécessité d’une action directe pour apporter des avantages environnementaux, économiques et sociaux à l’Afrique, et en particulier à ses pays côtiers, vu que 90 % des échanges commerciaux du continent se font par voie maritime, a été soulignée au cours de ces deux journées de réflexion. Les intervenants de l’ABEF2019 ont convenu de l’urgente nécessité d’une meilleure coopération entre les différents acteurs maritimes, d’une meilleure gouvernance et une plus stricte application des lois. Des stratégies régionales, nationales et locales sont nécessaires afin de mettre en place un plan sur le long terme et développer des partenariats qui vont au-delà des projets à court terme. S’engager dans la voie des nouvelles technologies et des mécanismes de financement innovants est également essentiel pour façonner une Économie Bleue durable pour le continent africain.

Leila Ben Hassen, fondatrice de l’ABEF et présidente de Blue Jay Communication, organisatrice du forum, a déclaré : « Nous ne pouvons plus nous contenter d’y tremper nos pieds, nous devons nous y plonger, prendre les décisions qui s’imposent et amorcer les changements qui serviront l’Afrique pendant de nombreuses années à venir. L’Afrique doit aujourd’hui disposer d’un plan durable pour l’Économie Bleue qui aura un impact positif sur l’environnement, l’économie et la société. »

Un plan durable pour l’Économie Bleue accélèrera la transformation du continent, créera des emplois, soutiendra les moyens de subsistance et d’autonomisation des communautés, tout en offrant des mesures concrètes de lutte contre le changement climatique.

Ce sont les conclusions des différents panels de l’ABEF2019 qui ont été consacrés à divers sujets parmi lesquels la collaboration entre les gouvernements et le secteur privé, la pollution des océans, les solutions de financement innovantes, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la croissance durable de l’industrie de la pêche, l’énergie marine, l’engagement des femmes dans les chaînes de valeur maritimes, et l’intégration des jeunes dans l’Économie Bleue.

L’ABEF2019 a également vu la signature d’un protocole d’accord entre le Conseil mondial des océans (WOC), le Cluster maritime tunisien et SETAP Tunisie en vue de la création d’une plateforme permettant la mise en relation, le partage d’informations, de recherches scientifiques et de technologies entre les pays méditerranéens et les pays côtiers africains. Par ailleurs, WIMAfrica (Association des femmes du secteur maritime en Afrique) a lancé, lors du forum, WIMA Tunisie, dans le but d’autonomiser les femmes et de renforcer les collaborations entre les femmes tunisiennes et africaines dans l’industrie maritime.

L’événement a attiré un nombre important d’intervenants prestigieux, ayant le pouvoir d’amorcer le changement, parmi lesquels Monsieur Samir Taieb, ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, République tunisienne, Monsieur Mokhtar Hammami, ministre de l’Environnement, République tunisienne, Madame Elizabeth Naa Afoley Quaye, ministre de la Pêche et de l’aquaculture, République du Ghana, Monsieur Ofori Asiamah, ministre des Transports, République du Ghana.

Plus d’informations sur l’ABEF2019 peuvent être consultées sur le site internet de l’événement. Les informations concernant l’ABEF2020 seront communiquées à une date ultérieure.

À propos de l’ABEF:

Le Forum sur l’Économie bleue en Afrique (ABEF) (www.ABEF2019.com) est un événement annuel organisé par Blue Jay Communication.

L’ABEF vise à promouvoir des idées nouvelles et audacieuses permettant d’accélérer une transformation structurelle en Afrique et à créer des emplois pour une jeunesse dynamique en pleine croissance.

Le Forum offre une plateforme unique aux différents acteurs engagés en faveur des océans pour partager leurs idées sur la réalisation de l’Objectif de Développement Durable 14 et présenter de nouvelles opportunités d’investissement dans les industries océaniques traditionnelles et émergentes, tout en facilitant les partenariats public-privé et le networking.

À propos de Blue Jay Communication :

Fondée par Leila Ben Hassen, experte du secteur des médias et de l’édition, Blue Jay Communication (BJC) (www.BlueJayCommunication.com) est une agence de conseil en communication spécialisée en stratégie de branding, relations publiques et événements autour de l’Afrique.

La mission de BJC est d’améliorer l’image et la marque de ses clients, de créer des connexions et de développer des opportunités commerciales et d’investissement. Son ambition est de contribuer ainsi à la création d’emplois en Afrique, tout en promouvant l’égalité des genres et en assurant une croissance durable.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/africa-pledg...