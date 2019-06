L’alimentation et l’agriculture doivent jouer un rôle primordial pour parvenir à un avenir durable

«La communauté internationale prend peu à peu conscience que l'alimentation et l'agriculture doivent jouer un rôle clé pour atteindre les Objectifs de développement durable et que dans ce contexte, la FAO fournit un forum neutre pour lutter contre ces problèmes mondiaux et transfrontaliers», a déclaré aujourd'hui M. José Graziano da Silva, Directeur général de l'agence onusienne.

Il s'adressait aux représentants des Etats membres à l'occasion de la 41ème session de la Conférence de la FAO.

«Dans un monde où les tensions entre nations ou idéologies compromettent les progrès réalisés vers un meilleur avenir, votre travail au cours de cette Conférence a permis de rendre la FAO plus efficace en répondant à ses nombreux besoins», a précisé M. Graziano da Silva, soulignant que le taux de participation de la Conférence avait atteint son plus haut niveau - soit 192 pays.

«Nombreux sont les problèmes relatifs aux régimes alimentaires sains, au développement agricole durable et à une gestion environnementale responsable à pouvoir être uniquement traités par le biais d'un effort commun entre pays et partenaires», a ajouté M. Graziano da Silva.

Le Directeur général de la FAO a également souhaité la bienvenue au prochain Directeur général de la FAO Qu Dongyu, ressortissant chinois, et à son équipe.

«M. Qu débutera son mandat de quatre ans le 1er août et participera le 15 juillet au lancement inter- agence du rapport des Nations Unies sur l'Etat de la sécurité alimentaire et de la nutrition dans le monde 2019», a indiqué M. Graziano da Silva.

Inviter les gouvernements à lutter contre les régimes alimentaires malsains

M. José Graziano da Silva a réitéré son appel aux gouvernements afin d'encourager la production et la consommation de produits alimentaires sains et locaux et ainsi de lutter contre le problème croissant d'obésité et de surpoids.

Pour y parvenir, il a proposé une série de mesures, dont l'introduction d'une taxe sur les produits alimentaires malsains et des étiquetages alimentaires plus complets et faciles à comprendre.

Il a souligné le fait que les politiques conventionnelles visant à maintenir les prix relativement bas pour les consommateurs contribuaient à la pauvreté en milieu rural, aux phénomènes de migration interne et externe et à une alimentation malsaine.

Dans son discours de clôture, le Directeur général a remercié les Etats membres et leur personnel pour leur soutien au cours de son mandat et s'est dit satisfait que le programme pionnier Faim Zéro, né au Brésil, soit répliqué dans d'autres pays.

Résumé des événements de la 41ème session de la Conférence de la FAO

La Conférence a approuvé le Programme de travail et le budget pour l'exercice biannuel 2020-21, en ligne avec le Programme de développement durable à l'horizon 2030 et les Objectifs de développement durable.

La Conférence a vu l'élection du nouveau Directeur général de la FAO - Qu Dongyu - le 23 juin.

Une série d'événements parallèles se sont penchés sur les défis et opportunités associés à la réalisation de l'objectif Faim Zéro dans plusieurs régions - Afrique, Asie et Pacifique, Amérique latine et Caraïbes, Europe et Asie centrale, Proche-Orient et Afrique du Nord, ainsi que sur la biodiversité pour l'alimentation et l'agriculture et le rôle des jeunes dans l'agriculture.

Les ministres des gouvernements du Pakistan et du Rwanda, un groupe de journalistes espagnols, un navire de recherche norvégien, un groupe d'actuels et d'anciens parlementaires chiliens et des agents de terrain de la FAO ayant travaillé au Soudan du Sud et au Yémen ont été récompensés lors de la cérémonie biannuelle de remise des prix de la FAO, organisée en marge de la Conférence.

Le premier jour de la Conférence, Mme Graça Machel a prononcé le discours commémoratif McDougall et a appelé à modifier l'ensemble du secteur agricole et à donner un second souffle au même secteur en vue d'atteindre l'objectif Faim Zéro d'ici à 2030, date fixée par la communauté internationale.

