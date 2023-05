L'ambassadeur de l'UE au Tchad exprime sa déception quant à la transition en cours

L'ambassadeur a exprimé la première déception de l'UE quant au manque d'inclusion dans le dialogue national inclusif et souverain qui s'est tenu d'août à octobre 2022. Il a également regretté la restriction des libertés et la répression des manifestations qui ont résulté du manque d'inclusion, de communication et de transparence dans le processus de transition. La plus grande violation des droits de l'homme que l'UE continue de condamner est la répression des manifestations du 20 octobre.



L'ambassadeur a reconnu certains gestes de réconciliation et de paix faits par les autorités mais a appelé à une véritable réconciliation entre les acteurs politiques, un espace démocratique ouvert et une participation populaire significative dans différents processus pour rectifier la situation.



L'UE s'est engagée à soutenir la population du Tchad en continuant de travailler avec la société civile, les jeunes et d'autres acteurs dans tout le pays dans tous les domaines possibles. Enfin, l'ambassadeur a mentionné les nouveaux programmes de coopération visant à améliorer l'éducation primaire, l'entrepreneuriat agricole et l'électricité dans les villes secondaires du Tchad.