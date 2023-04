L'ambassadeur tchadien en Chine présente ses lettres de créance au Président Xi Jinping

Cette présentation a eu lieu deux semaines après que l'ambassadeur ait présenté les copies figurées de ses lettres de créance au Vice-ministre chinois des Affaires Etrangères en charge des Affaires Africaines.



Lors de cette cérémonie, l'ambassadeur Halina a également signé le livre d'or, symbolisant l'amitié sino-tchadienne, qui est une relation durable et bénéfique pour les deux peuples amis. Cette étape marque une nouvelle étape dans les relations diplomatiques entre le Tchad et la Chine.



La présentation des lettres de créance est une formalité importante dans les relations diplomatiques entre les États, car elle établit officiellement la présence d'un ambassadeur auprès du gouvernement étranger et constitue une reconnaissance mutuelle des États en question. Cette présentation permet également de renforcer les relations diplomatiques et d'ouvrir des perspectives pour une coopération mutuelle accrue.