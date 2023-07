L'ancien président Buhari exprime ses inquiétudes suite au coup d'État au Niger

La stabilité démocratique en République du Niger est mise en question, et le sort du président Mohammed Bazoum et de sa famille suscite de vives inquiétudes. Dans cette période de crise, Muhammadu Buhari et sa famille partagent les mêmes inquiétudes que le reste de la population.



Cependant, l'ancien président a également exprimé son réconfort en constatant que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), sous la direction du président Bola Ahmed Tinubu, agit déjà de manière efficace pour résoudre la situation. Muhammadu Buhari espère que la situation actuelle sera complètement inversée et que la sécurité et le bien-être du président Bazoum et de sa famille seront rapidement assurés.



La CEDEAO joue un rôle crucial pour trouver des solutions aux défis politiques et sécuritaires auxquels la région est confrontée. Les regards sont désormais tournés vers les efforts entrepris par l'organisation pour ramener la stabilité et la sécurité dans la République du Niger.