L'armée française a honoré ses engagements envers les ex-employés tchadiens

Cette résiliation s'est effectuée en conformité avec le droit du travail tchadien et après une concertation complète avec l'inspection du travail : une réunion entre les représentants du personnel local, le commandement des Forces françaises et l'inspection du travail tchadienne a eu lieu le 21 janvier ; elle a abouti à un accord signé par toutes les parties.



Tous les employés concernés ont reçu l'intégralité des indemnités qui leur étaient dues. Compte tenu du délai restreint imposé par les autorités tchadiennes pour le départ des militaires français, fixé au 31 janvier, le préavis, qui n'a pu être effectué par les employés, leur a été compensé par deux mois de salaire. Les congés de l'année 2025 ont également été intégralement réglés.



De plus, en reconnaissance du travail accompli, une prime exceptionnelle équivalant à cinq mois de salaire a été versée aux employés permanents, en plus de l'indemnisation légale.



Pour le personnel employé en intérim, les indemnités légales ont été versées aux employeurs, avec la précaution de s'assurer que ces sommes seraient bien reversées aux employés intérimaires des bases françaises, ce qui a été confirmé.



L'armée française exprime sa gratitude envers tous les personnels tchadiens pour leur travail et leurs témoignages d'amitié. Elle souligne que de nombreux employés tchadiens ont été décorés de la médaille du travail ou ont reçu des félicitations pour leur performance tout au long de leur carrière aux côtés des militaires français.