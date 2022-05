L'armée libyenne renforce son déploiement près de la frontière tchadienne

La zone minière de Kouri Bougoudi est le théâtre d'affrontements meurtriers entre groupes d'orpailleurs. L'armée tchadienne n'a pas été en mesure de contrôler la situation.



Le responsable des médias de l'armée libyenne, Aqila Al-Saber, a déclaré que l'armée avait poussé la brigade "106 Majahel" vers la ville de Murzuq, dans l'extrême sud de la Libye, près de la frontière tchadienne.



Al-Saber a expliqué que les unités de la brigade ont été déployées dans les rues et les intersections de la ville pour contrôler la situation sécuritaire. Il a souligné que la mission s'inscrivait dans le cadre de la « sécurisation des frontières libyennes » et des villes reculées, et de la lutte contre les activités criminelles transfrontalières.