L'armée tchadienne renforce son engagement sur les droits de l'Homme dans ses opérations

Mongadji Chabi Olawole Hubert, chef d'équipe des droits de l'homme et représentant au Tchad, souligne l'importance de cet engagement du Tchad dans la prise en compte des droits de l'homme et du droit international humanitaire, notamment dans le cadre du projet du G5 Sahel dont le pays est membre.



Suite aux réformes entreprises en septembre 2023 au sein du G5 Sahel, le Tchad rejoint désormais la liste des États membres qui ont réussi à mettre en place un cadre de réflexion et de définition des contenus de conformité, qui sera mis en œuvre sur son territoire.



De son côté, le colonel Damsa Doubouragne, chef du bureau tactique opérationnel de l'état-major de l'armée et représentant du ministre de la Défense, souligne que le ministère de la Défense considère les questions relatives aux droits de l'homme et aux droits civils comme primordiales dans le cadre de ses opérations.



"Que ce soit à l'échelle nationale ou internationale, les droits de l'Homme sont toujours au cœur de nos préoccupations. Grâce aux efforts de nos partenaires, nous avons pu organiser cet atelier afin de garantir la conformité aux normes du G5 Sahel", a indiqué le colonel Damsa Doubouragne.



Les 29 recommandations élaborées seront soumises au commandement pour être prises en compte et appliquées.