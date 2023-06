L’athlète tchadien Bétel Casimir revient sur sa performance au mondial de Taekwondo

L'athlète tchadien de Taekwondo, Bétel Casimir, revient sur sa participation au Championnat du Monde 2023 qui s'est tenu à Baku, en Azerbaïdjan. Malgré une victoire remarquable contre le Brésil, Casimir a subi une défaite face à l'Espagne. Cependant, il reste déterminé à poursuivre son travail et à se fixer de nouveaux objectifs.



Dans un message de remerciement, Casimir exprime sa gratitude envers tous ceux qui ont cru en lui et lui ont apporté leur soutien. Il souligne également l'importance du travail continu pour atteindre de nouveaux horizons.



Malgré cette défaite, Bétel Casimir reste une fierté pour le sport tchadien et continue de représenter son pays avec dévouement et passion sur la scène internationale.