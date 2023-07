L'auteur Youssouf Abrass Arabi dévoile son livre poignant sur la jeunesse tchadienne

La cérémonie de dédicace du livre intitulé "Une jeunesse solide, mais un avenir incertain" s'est déroulée avec succès ce 8 juillet 2023



L'auteur, Youssouf Abrass Arabi, a exprimé sa gratitude envers ses parents et tous les participants, et a donné un aperçu du contenu du livre.



Composé de 6 chapitres et de 193 pages, l'ouvrage est publié par les Éditions Universitaires Indépendantes de N’Djamena.



L'objectif principal de l'auteur est de transmettre un message à tous les Africains, en particulier à la jeunesse tchadienne. Dans son livre, il aborde les défis et les responsabilités de la jeunesse tchadienne dans la société actuelle, mettant en évidence la nécessité de lutter contre les maux qui la minent. Parmi ces maux, il évoque l'injustice politique, les conflits entre éleveurs et agriculteurs, les conflits intercommunautaires, le chômage des jeunes diplômés et non diplômés, le mépris envers les jeunes filles, l'immigration clandestine des jeunes vers le Sahara et les décès tragiques en Méditerranée, ainsi que le clientélisme et le népotisme.



L'auteur considère son livre comme une contribution à la construction de son pays et rêve que le Tchad puisse atteindre le niveau de développement des États-Unis ou de Dubaï.