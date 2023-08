ANALYSE L'école tchadienne : une incertitude pour l'avenir du pays

Par Martin Higdé Ndouba - 3 Août 2023



La crise du système éducatif met en péril le destin des générations actuelles et futures.

En examinant de près les chiffres de réussite au baccalauréat, on constate que sur 93 944 candidats inscrits, seuls 57 546 sont déclarés admis, soit un pourcentage de 61,26%.



Ces chiffres suscitent des questions concernant les problèmes qui entravent le système éducatif tchadien, tels que le sous-financement, les conditions déplorables des enseignants, le manque d'infrastructures et d'équipements, entre autres.



Sous-financement chronique

Le faible investissement public dans le secteur éducatif place le Tchad en retard, par rapport à d'autres pays d'Afrique centrale. Les écoles publiques souffrent d'infrastructures en état de délabrement avancé, d'un manque d'équipements et de classes surpeuplées. Cette situation inquiétante ne favorise pas un cadre propice à l'éducation.



Au 21ème siècle, il existe encore plusieurs établissements d'enseignement publics sans bibliothèque, ni accès à l'internet, ce qui nuit à la qualité de l'enseignement dispensé et entrave les chances de réussite des élèves issus de ces établissements. Malheureusement, au Tchad, le budget de la défense est en hausse au détriment de l'éducation. Comment peut-on construire une nation sans une éducation de qualité ? Cette interrogation nécessite une réflexion approfondie de la part des autorités en charge de l'enseignement.



Conditions de travail des enseignants

Les enseignants font face à des conditions de travail difficiles, notamment des salaires qui ne répondent pas aux réalités du pays. Par conséquent, beaucoup d'enseignants sont obligés de chercher des revenus complémentaires pour subvenir à leurs besoins, laissant ainsi les apprenants à leur propre sort. Ce manque de moyens financiers crée un cercle vicieux qui affecte la qualité de l'enseignement et la performance scolaire des élèves.



Le problème de compétences demeure également un défi majeur à relever. Tout le monde ne peut pas être enseignant, et cela devrait être pris en compte au Tchad. Comment peut-on intégrer un médecin à la place d'un enseignant ? De même, la question des maîtres communautaires est problématique. Pourquoi une personne âgée et fatiguée deviendrait-elle enseignante alors que l'État forme des jeunes chaque année ? Toutes ces choses contribuent à la détérioration du système éducatif. Il est vrai de dire que le régime n'a aucune vision pour l'éducation publique.



Cependant, les écoles privées sont perçues comme offrant un enseignement de meilleure qualité. Et les frais de scolarité élevés sont principalement supportés par les parents d'élèves, ce qui crée une inégalité où seuls les riches ont la possibilité de bénéficier d'une éducation de qualité. Comment peut-on alors parler d'accès à une éducation de qualité pour tous ? C'est paradoxal pour un pays en voie de développement dont le système éducatif public devrait répondre aux besoins de sa jeunesse.



En outre, il existe une barrière linguistique importante, car l'arabisation du système éducatif tchadien reste un grand défi. Le bilinguisme au Tchad est considéré comme un échec, car beaucoup de personnes ne maîtrisent pas suffisamment les deux langues, notamment le français et l'arabe. Cette situation entrave la progression du bilinguisme dans le pays.



La crise du système éducatif tchadien est préoccupante et demande une réflexion minutieuse. Le réel problème est le sous-financement. L'État doit œuvrer pour élever l'éducation vers des sommets, car sans une éducation de qualité, on ne peut pas espérer un développement durable pour le pays.



De quels pays le Tchad peut-il s'inspirer ?

Le Tchad peut s'inspirer de modèles éducatifs réussis dans d'autres pays qui ont apporté des améliorations significatives à leurs systèmes éducatifs. En voici quelques exemples :



La Finlande est réputée pour la qualité de son système éducatif. Le pays met l'accent sur la formation et le soutien des enseignants, leur offrant une grande autonomie et un grand respect professionnel. La Finlande met l'accent sur l'apprentissage par le jeu dans l'éducation de la petite enfance, propose un programme d'études bien équilibré et réduit au minimum les tests standardisés. L'adoption de certains de ces principes pourrait améliorer la qualité de l'éducation au Tchad.



A Singapour, le système éducatif a toujours été classé parmi les meilleurs au monde. Le pays met fortement l'accent sur l'enseignement des mathématiques, des sciences et de la technologie, tout en encourageant la créativité et la pensée critique. L'accent mis par Singapour sur l'évaluation continue, la formation des enseignants et des mesures de responsabilisation rigoureuses, contribuent à son succès.



Au Canada, le système éducatif est réputé pour son inclusivité et son équité. Le pays met l'accent sur l'éducation bilingue (anglais et français) et investit dans l'éducation indigène et la sensibilisation culturelle. L'approche canadienne centrée sur l'élève, l'accent mis sur l'apprentissage personnalisé et l'engagement ferme en faveur du développement professionnel des enseignants, sont des aspects que le Tchad pourrait envisager d'imiter.



En Corée du Sud, le système éducatif a connu des progrès remarquables au cours des dernières décennies. Le pays accorde la priorité à l'éducation, ce qui se traduit par des investissements importants dans les enseignants et les écoles.

La Corée du Sud met l'accent sur la participation des parents, le tutorat après l'école et un programme d'études rigoureux. Bien que la concurrence excessive suscite des inquiétudes, il y a de précieuses leçons à tirer de l'engagement de ce pays en faveur de l'éducation.



Pour sa part, l'Estonie est pionnière dans l'intégration de la technologie dans son système éducatif. Le pays permet aux élèves d'accéder à des outils d'apprentissage numériques et aide les enseignants à utiliser la technologie de manière efficace. L'Estonie valorise également la créativité, la pensée critique et les compétences en matière de résolution de problèmes dans son programme d'études.



Pour ce qui est de Cuba, malgré les défis économiques auxquels elle est confrontée, le pays a atteint des taux d'alphabétisation élevés et s'est fermement engagée en faveur de l'éducation. Le pays met l'accent sur la formation des enseignants et l'implication de la communauté dans l'éducation. L'approche adoptée par Cuba, pour faire de l'éducation un objectif national prioritaire, peut fournir des indications précieuses pour le Tchad.



Le Tchad peut étudier et adapter les éléments de ces modèles d'éducation réussis pour les adapter à son contexte culturel, social et économique spécifique. Cependant, il est essentiel de prendre en compte les besoins locaux et de s'engager dans une planification et une mise en œuvre approfondies pour garantir le succès de toute initiative de réforme de l'éducation.





