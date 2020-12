L'enthousiasme envers le pipeline stimulera des investissements de plusieurs milliards de dollars au Niger

Le Secrétaire général au Ministère de l’Energie du Niger, Balla Mahaman Rabiou, a annoncé lors d’une visite de travail de la Chambre africaine de l’énergie (www.EnergyChamber.org) au Niger, que son pays avait achevé des études préliminaires pour la mise en œuvre de projets énergétiques d’une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars à l’échelle nationale. Selon Rabiou, le gouvernement s'est engagé dans un plan agressif visant à accroître l'accès à l'électricité de sa population majoritairement jeune de 16% à 80% d'ici 2035. Les zones rurales du Niger qui ont des niveaux d'accès à l'électricité inférieurs à 5% seront priorisés. Une grande partie des projets d’électricité envisagés devraient être des mini-réseaux solaires, profitant de l’abondance de la lumière solaire au Niger tout au long de l’année. L'Agence pour la promotion de l'électrification rurale récemment créée est à l'avant-garde de cet effort.

Lors de sa visite de travail au Niger (23 - 27 novembre), la Chambre africaine de l’énergie s’est engagée à soutenir les initiatives du gouvernement pour attirer les investissements indispensables dans le pays. «Le Niger s'est engagé dans une voie que nous soutenons avec ferveur, pour augmenter considérablement l'accès à une électricité fiable et abordable pour sa jeune population», a déclaré Verner Ayukegba, vice-président de la Chambre africaine de l'énergie. Cela augmentera non seulement les conditions de vie de la population, mais formera également la base d'une mécanisation et d'une industrialisation accrues dans d'autres secteurs tels que l'exploitation minière et l'agriculture. L'effet le plus important de cette augmentation de l'accès à l'énergie sera une forte augmentation de la disponibilité des emplois dans le pays.

Il y a toujours eu une volonté d'augmenter l'accès à l'électricité au Niger, soutenue par des partenaires donateurs comme Power Africa, l'USAID et l'Union européenne. Cependant, les nouveaux plans du gouvernement reposent aussi sur ses propres revenus, attendus de l’augmentation de la production pétrolière au Niger. La production devrait passer de 20 000 barils par jour actuellement à 120 000 en 2024. Cette augmentation sera rendue possible grâce à l'achèvement du Pipeline Niger-Bénin de 1950 km à construire par la China National Petroleum Corporation (CNPC). Le Pipeline transportera du brut vers les marchés mondiaux via le port de Seme au Bénin depuis le prolifique bassin d'Agadem au Niger. Le pipeline est donc devenu un symbole d'espoir, dont dépendent plusieurs grands projets de développement. Les taux de croissance globaux au Niger devraient atteindre des niveaux à deux chiffres, pour la décennie suivant l'achèvement du pipeline en 2024.

Suivant le rôle joué par le Ministre du Pétrole Foumakoye Gado dans la sécurisation de la construction du très important pipeline, il a été nommé par la Chambre africaine de l’énergie comme l’un des 25 principaux dirigeants du secteur africain de l’énergie à surveiller. Le succès du ministre Gado dans la facilitation de l’accord du pipeline a considérablement réduit les risques d’exploration au Niger en particulier et au Sahel en général.

Le pipeline symbolise également la forte probabilité d'une croissance d’exploration au Niger. Le britannique, Savannah Energy, ouvre la voie avec 5 découvertes issues de 5 puits d'exploration forés avec une estimation totale de 6,7 milliards de barils de pétrole en place dans ses concessions. Plusieurs autres sociétés négocient actuellement avec le gouvernement pour obtenir des licences d'exploration au Niger. Le succès du Niger est surveillé de très près par les compagnies pétrolières qui, par le passé, ont accordé moins d’attention à la recherche d’hydrocarbures au Sahel. Cela est susceptible de changer avec l'achèvement réussi du pipeline.

Des discussions bilatérales entre la Chambre et plusieurs autres institutions notables au Niger ont révélé une vague d'activités, qui feront du Niger une destination pour des investissements majeurs dans les secteurs minier et énergétique notamment. La Compagnie Pétrolière Nationale, SONIDEP, qui se concentrait initialement uniquement sur la distribution de produits pétroliers, est en train de conclure une réorganisation avec pour mandat de développer ses activités dans les secteurs pétrolière amont et intermédiaire. SONIDEP veux aussi négocier l'obtention de licences d'exploration, qu'elle entend développer, en collaboration avec des partenaires techniques expérimentés. De même, la société minière d’État SOPAMIN bénéficie également de l’augmentation des prévisions d’investissement autour du Niger, avec un regain d’intérêt des investisseurs pour le secteur minier du Niger. La société évalue actuellement plusieurs nouvelles propositions de projets miniers d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars.

Le Niger est l’une des démocraties les plus stables d’Afrique, d’un point de vue politique, donnant plus de confiance aux investisseurs quant à la sécurité de leurs investissements. Un nouveau transfert de pouvoir en avril 2021, du Président actuel, S.E Mahamadou Issoufou, à un successeur élu, ne fera qu’accroître l’attractivité du Niger auprès des investisseurs.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/pipeline-ent...