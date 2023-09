L’entrepreneur Tchadien Abakar Mahamat remporte le Prix de l’innovation technologique en Côte d’Ivoire

Abakar Mahamat, un visionnaire entrepreneur tchadien, a inscrit son nom dans l'histoire en remportant le prestigieux Prix de l'Innovation Technologique lors de la grande finale du Prix de l'Entrepreneur Africain, organisée par la Fondation BJKD en Côte d'Ivoire le samedi 16 septembre dernier. Ce prix a attiré plus de 4000 candidats de divers pays africains, parmi lesquels seulement 10 finalistes ont été sélectionnés.



Abakar Mahamat est le premier Tchadien à obtenir cette reconnaissance exceptionnelle, témoignant ainsi de son talent exceptionnel et de son engagement en faveur de l'innovation technologique en Afrique. En tant que lauréat, Abakar Mahamat recevra une récompense de 8 000 000 FCFA, qui contribuera indubitablement à soutenir davantage ses initiatives innovantes.



Ce jeune ingénieur tchadien n'en est pas à sa première ni à sa deuxième innovation. Il a précédemment créé le "Box Nadif", une cabine de désinfection corporelle contre le Covid-19, ainsi que "Telemedan", une borne de téléconsultation médicale connectée. Plus récemment, il a développé le "O'Nadif", un système de filtration d'eau révolutionnaire au profit des réfugiés soudanais.