L'entrepreneur culturel Kandenoji Njetein s'apprête à participer à la Conférence Acces Music en Tanzanie

Kandenoji, fondateur et directeur général du label Homeland Empire, ainsi que directeur artistique du Festival New School, participera à la prochaine édition d'Acces, qui se tiendra du 9 au 11 novembre à Dar Es Salaam en Tanzanie.



Acces réunira plusieurs maisons de disques, dont Sony Music, plusieurs distributeurs, tels que Ditto et The Orchard, ainsi que plusieurs plates-formes de streaming, dont Boomplay.



La participation du manager Kandenoji permettra d'établir de nouvelles relations entre les acteurs de l'industrie musicale africaine et le Tchad.



Il convient de rappeler que le Festival New School Power se tiendra du 23 au 27 janvier 2024 à N’Djamena, sous le thème "Intelligence Artificielle & Music Business".