L’expertise allemande se cache derrière la première usine de stockage et de regazéification de GNL en Afrique de l’Ouest

Les sociétés allemandes ESC Engineers et Noordtec ont collaboré étroitement avec le constructeur équato-guinéen Elite Construcciones à la conception, au développement et à la construction du projet de GNL Akonikien en Guinée équatoriale. L’usine de stockage et de regazéification de 14 000 mètres cubes a été inaugurée cette semaine par S.E. Gabriel Mbaga Obiang Lima, […]

Les sociétés allemandes ESC Engineers et Noordtec ont collaboré étroitement avec le constructeur équato-guinéen E...



Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...