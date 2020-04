L’impression 3D pour pallier la pénurie de matériel médical en Afrique

Pour répondre à cette problématique imminente, Energy Generation, développe sa plateforme COVID-19 3D-Print qui vise à favoriser la fabrication de dispositifs médicaux nécessaires aux soignants grâce à des imprimantes 3D ainsi qu’un hackathon dédié au COVID19.





L’impression 3D, une solution rapide pour faire face à une forte demande d’équipements médicaux en Afrique





L’impression 3D présente une alternative peu onéreuse, pour tous ceux qui possèdent une imprimante 3D et surtout rapide, ce qui permettrait aux États africains de répondre à la pénurie de masques, visières, respirateurs et autres équipements dont la demande et les prix flambent.





Les équipes d’Energy Generation ont débuté la production de masques et visières mais n’entendent pas s’arrêter là. Energy Generation a créé une plateforme collaborative en ligne - Covid-19 3D-Print (https://www.energy-generation.org/covid-19-3d-print-afrique) - visant à rassembler toutes les connaissances autour de solutions d'impression 3D adaptées à un contexte africain, allant de la conception technique aux défis d'approvisionnement et de logistique.





Un hackathon contre le COVID-19 en Afrique





Energy Generation organise un hackathon panafricain en ligne, du 1er au 3 mai 2020, dont l’objectif est de réfléchir ensemble à l’optimisation des solutions d’impression 3D et, surtout, de les rendre accessibles au plus grand nombre en Afrique.







Information et inscription au hackathon : https://www.energy-generation.org/covid-19-3d-print-afrique

« Aujourd'hui plus que jamais, nos activités de formation et de soutien à la jeunesse africaine en matière d'entrepreneuriat prennent tout leur sens car le continent africain a et aura besoin de l’action des pouvoirs publics mais également du privé et des entrepreneurs notamment, pour être aussi résiliente que possible face à cette crise et à ses conséquences sanitaires et économiques. » commente Astria Fataki, Présidente et fondatrice d’Energy Generation.