L'insécurité alimentaire est en forte hausse dans 20 pays et régions

Climat et prix des denrées alimentaires



Une autre tendance inquiétante est l'impact des extrêmes climatiques. Pour le PAM et la FAO, le changement climatique « n'est plus un aperçu de l'avenir, mais la réalité quotidienne des communautés du monde entier ».



On peut déjà le constater en Haïti, en Afrique de l'Est, à Madagascar, au Mozambique, et récemment dans la région occidentale de Badghis, en Afghanistan.



Dans le même temps, les défis économiques post-pandémie persistent et continueront à faire grimper les prix des denrées alimentaires. Malgré une brève baisse à la mi-2021, les prix alimentaires mondiaux augmentent depuis mai 2020, les zones les plus préoccupantes étant le Proche-Orient, l'Afrique du Nord et l'Asie centrale et orientale.



Les contraintes d'accès humanitaire et les environnements sécuritaires complexes continuent de poser un défi aux opérations en Éthiopie, au Mali, au nord du Nigéria, au Niger et en Syrie, et devraient perdurer en République centrafricaine et en Colombie.