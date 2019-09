ANALYSE L'intérêt du Golfe pour la Corne de l'Afrique : influence et liens économiques

Alwihda Info | Par Ayman Al-Faisal - 1 Septembre 2019 modifié le 1 Septembre 2019 - 16:33



Ayman Al-Faisal, chercheur au Centre de planification et d'études al-Bayan, Bagdad, Irak Investir leur capital à l'étranger est l'une des caractéristiques les plus importantes des affaires du Golfe. Certains pays du Golfe (comme l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, le Qatar et Oman) s'efforcent, depuis un certain temps déjà, de maximiser leur rendement sur les marchés étrangers émergents (gaz, énergie, exploration et forage), ainsi qu'auprès d'autres sources, notamment les sociétés immobilières, les compagnies maritimes et les établissements industriels, et d'autres investissements dont bénéficient les économies des pays concernés. Les pays du Golfe mènent parfois des projets à l'extérieur de leurs frontières en signant des accords d'investissement avec ces pays pour la gestion et l'exploitation des projets, le développement des infrastructures et la formation du personnel local en échange de taux de profit convenus dans le cadre des contrats ou des accords économiques conclus entre eux. Tout cela renforce l'influence économique, sécuritaire et diplomatique croissante des États du Golfe en Afrique.



Après une période de stabilité politique relative de dix ans dans la région du Golfe, certains pays du Golfe ont commencé à se tourner vers le continent africain pour établir ou gérer des projets économiques dans le cadre, d'une part, d'une politique économique extérieure en plein essor et, d'autre part, de la formulation des relations étrangères, économiques et diplomatiques. Il s'agissait également de travailler conjointement avec les pays bénéficiaires de l'investissement pour créer un environnement qui crée des emplois et un marché économique loin du pétrole afin de maximiser les revenus, de diversifier l'environnement économique et d'investir les bénéfices excédentaires dans des projets de développement, et enfin et surtout, de perpétuer l'influence du Golfe en Afrique.



Pourquoi la Corne de l'Afrique est-elle si importante pour le Golfe ?



Tout projet d'investissement, quel qu'il soit, doit toujours s'accompagner d'un environnement économique approprié, et l'aspect le plus important de cet environnement est la stabilité politique et la sécurité. Ceux qui suivent les affaires africaines constatent que la majorité des pays de ce continent ne sont pas stables, mais ce qui pousse les Etats du Golfe vers elle est l'influence géopolitique qu'ils tirent de l'intérêt du Golfe pour la Corne de l'Afrique : influence et liens économiques continent, où ils peuvent contrôler le marché émergent et conclure des accords économiques avec des pays ayant des intérêts communs sur le continent lui-même ; par exemple : jumelage économique entre la majorité des pays du CCG et la Chine. "La synergie créée par la domination économique de la Chine et l'intérêt croissant des Etats du Golfe pour l'Est est une force puissante qui influencera les modèles d'investissement des marchés émergents, ainsi que le financement des pratiques de développement et de reconstruction post-conflit et les idées sur la bonne gestion du marché au Moyen-Orient. Elle s'inscrit également dans la pensée des pays du Golfe selon laquelle ils doivent se concentrer davantage sur ce continent parce qu'il est devenu le bon endroit en termes de situation géographique pour certains des pays et de main-d'œuvre, d'une part, et de meilleures relations et l'expansion de l'influence régionale des États du Golfe au Moyen-Orient, et investir leurs ressources politiques et économiques avec la Chine en cas de retrait des États-Unis, de l'autre côté.



Les États du Golfe cherchent à créer de nouvelles visions et réalités économiques et politiques sur le continent grâce à l'injection d'argent par lequel ils cherchent à unifier les institutions économiques et les gouvernements du Moyen-Orient et à essayer de créer une compréhension commune entre eux et la Chine sur ce continent et de rivaliser pour les marchés là-bas en raison de leur conviction profonde du potentiel de croissance économique, et en dirigeant les ressources de l'État vers les objectifs politiques et économiques visés. Les énormes quantités de capitaux investis par le Golfe et la Chine pensaient que leurs institutions financières contrôlées par l'État allaient, selon toute vraisemblance, créer de nouveaux modèles de négociation et de relations politiques dans les domaines communs présentant un intérêt stratégique dans un avenir proche.



Les Etats du Golfe ont récemment montré leur légitimité régionale et internationale en tant que médiateurs dans les conflits africains, tout en profitant des opportunités économiques qui s'offrent à eux et en protégeant leurs intérêts sécuritaires. Cependant, cet intérêt croissant pour l'Afrique de la part du Golfe pourrait conduire à une concurrence sérieuse pour le contrôle des projets économiques dans cette région en créant des opportunités pour attirer des investisseurs du monde entier. Néanmoins, trois facteurs principaux ont conduit les pays du CCG à recourir à l'Afrique : " le premier est que cela a aidé les pays du Golfe à établir des liens économiques avec l'Afrique et, par conséquent, à tirer parti de sa situation géostratégique ; le second est que cela a accru leur sécurité alimentaire et le troisième est que cela a renforcé leur réputation de musulman vivant et ami " ; et l'expansion de leur influence économique en Afrique a fourni des ressources financières indispensables au Conseil de Coopération du Golfe pour renforcer leur sécurité et atteindre les objectifs diplomatiques.



La présence multiforme du Golfe



Les pays du Golfe ont cherché à renforcer leur présence en Afrique en développant leurs stratégies de diversification économique et en réduisant leur dépendance au pétrole en investissant sur les marchés africains, ce qui est devenu encore plus important lorsque les prix du pétrole ont chuté en 2014. "En 2016, les EAU ont investi environ 11 milliards de dollars de capitaux en Afrique et cherchent à développer leurs industries énergétiques. L'Arabie saoudite a récemment annoncé un investissement de 10 milliards de dollars en Afrique du Sud dans le secteur de l'énergie, tandis que le Qatar a également signé un accord de 4 milliards de dollars pour gérer un port de la mer Rouge avec le Soudan en février 2018.



La situation géographique stratégique du Golfe est aussi une raison de faire de l'Afrique le centre de son activité économique en mettant l'accent sur le développement des infrastructures et le commerce avec ce continent. "Les Émirats arabes unis ont bénéficié d'une infrastructure de navigation commerciale et de ports exceptionnels pour se connecter à ce potentiel et devenir le plus grand négociant du Golfe avec l'Afrique. Le Golfe a importé pour près de 5 milliards de dollars de marchandises en provenance d'Afrique chaque année de 2010 à 2015, avant d'augmenter considérablement ses importations pour atteindre 23,9 milliards de dollars en 2016 ".



L'Arabie saoudite a également cherché à assurer sa sécurité alimentaire sur ce continent, ce qui en fait le plus gros investisseur en terres agricoles. Une nouvelle stratégie pour la sécurité alimentaire y a été lancée, en raison de la richesse du sol de certains pays africains et des terres arables. La pénurie d'eau en Arabie Saoudite " lui a fait penser à surmonter le problème agricole en y investissant ". Elle a acheté 500 000 hectares de terres en Tanzanie en 2009, " pour en faire le panier alimentaire du royaume ".5



L'intérêt du Golfe pour la Corne de l'Afrique : influence et liens économiques



Le Qatar est un autre État du Golfe qui a été proche de ce qui se passe en Afrique. De tous les pays voisins, le Qatar est l'État du Golfe le plus dépendant des importations alimentaires. Dès l'éclatement de la crise du Golfe en 2017 entre le CCG et le Qatar, la nouvelle réalité politique a imposé " une nouvelle urgence pour le gouvernement qatari à compenser ". En 2018, le gouvernement qatari a annoncé son intention d'investir un demi-milliard de dollars dans les secteurs agricole et alimentaire au Soudan. "Cependant, certains pays africains ont dû recourir à la location de leurs terres à des fins agricoles et réserver une partie de la récolte pour répondre aux besoins de la population locale.



Le Sultanat d'Oman s'est également tourné vers l'Afrique. Oman a signé un protocole d'accord (MoU) entre " le Fonds de réserve général de l'Etat d'Oman (SGRF) et l'Autorité des ports et des zones franches de Djibouti pour explorer les fenêtres d'investissement à Djibouti et établir un partenariat stratégique entre les deux institutions. "Le Président exécutif du Fonds de réserve générale du Sultanat, Abdul Salam bin Mohammed al-Morshedi, a indiqué que l'accord permettra aux deux parties de coopérer au développement des ports et d'y investir, et d'exploiter et gérer les ports ainsi que d'autres installations logistiques importantes. Un accord a été conclu sur le développement du port de Doraleh, l'un des ports les plus importants de Djibouti sur la Mer Rouge. Cela a intensifié la concurrence entre les pays du Golfe dans cette région, en particulier pour savoir qui exerce la plus grande influence géopolitique et a également abouti à l'élaboration d'une nouvelle stratégie d'investissement dans ce spot de la mer Rouge situé à Bab al-Mandab, qui rejoint l'océan Indien au sud. Les Emirats Arabes Unis sont en tête de liste des pays du Golfe ayant investi depuis plus de 10 ans dans le terminal à conteneurs de Doraleh, c'est-à-dire jusqu'à ce que la zone qu'ils contrôlent devienne une caserne militaire dans le cadre de l'alliance saoudienne dans la guerre contre le Yémen. Cependant, l'entrée du Sultanat d'Oman en tant qu'investisseur régional a contraint Djibouti à révoquer son contrat d'investissement avec les EAU en " dépouillant la Dubai Ports Company de ses privilèges conformément à une loi adoptée par le Parlement en février 2017 qui accorde au gouvernement le droit de résilier le contrat en raison du conflit avec les intérêts fondamentaux de l'État ".



Conclusion



La guerre contre le Yémen a renforcé les intérêts sécuritaires de l'Arabie saoudite et des Émirats arabes unis en Afrique de l'Est, qui, ensemble, sont devenus les investisseurs les plus importants de tous les États du Golfe sur le continent. Les pays du Golfe offrent souvent des incitations économiques en échange de gains et pour atteindre leurs objectifs. Les États du Golfe ont déployé les outils les plus puissants à leur disposition, à savoir l'influence économique et politique, pour convaincre les pays africains de revoir à la baisse leurs liens ou leurs relations avec l'Iran, et ont ainsi réussi à contenir la présence iranienne dans cette région. Cependant, la récente crise du Golfe de 2017 entre les pays du CCG a mis en évidence l'influence limitée qu'ils ont sur ce continent et a été incapable de tenir pour acquise la loyauté de la plupart des pays africains. Cela a eu un "effet d'oscillation" sur ce continent et a mis en évidence le manque d'uniformité de l'attitude du Golfe à son égard.



L'intérêt du Golfe pour la Corne de l'Afrique : influence et liens économiques. Ces dernières années, l'intérêt pour ce continent a été stimulé par la pression exercée par les pays du Golfe (Arabie saoudite - EAU) au sein du Conseil de coopération du Golfe pour pénétrer le marché émergent de ce continent, en premier lieu ; pour réduire l'influence de l'Iran dans la région, en deuxième lieu, malgré les opportunités d'investissement offertes et le soutien économique important de l'Arabie saoudite dans la plupart des pays du continent ; ainsi que pour limiter les investissements qatarien dans l'agriculture, l'industrie, les ports et le contre-terrorisme, en troisième lieu.



Cette rivalité des Etats du Golfe sur ce continent comporte des risques pour les pays africains les plus vulnérables et les oblige à choisir l'un des axes du Golfe et à s'aligner les uns contre les autres dans le conflit actuel entre les différents pays du CCG. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont suffisamment de poids économique pour soutenir les mouvements séparatistes sur ce continent et pour enflammer la situation est en leur faveur.



L'élan vers le continent africain se poursuivra tant que les intérêts communs des États du Golfe et de leurs alliés tels que la Chine continueront de fusionner et de s'étendre. Ces intérêts seront axés sur l'économie et la sécurité afin de créer des possibilités de coopération et de résoudre les différends entre les parties aux conflits en Afrique, ce qui donnera aux États du Golfe de multiples occasions d'intervenir en tant qu'acteurs influents dans le paysage politique et économique et fournira des incitations économiques importantes pour renforcer leur influence sur ce continent.

Notes de bas de page :



1] Karen Young, maîtres développeurs : The New Sino-Arab Gulf Visions of Economic Development, https://www.lawfareblog.com/master-developers-new-sino-arab-gulf-visions-economic-development



Will Todman, The Gulf Scramble for Africa : Laboratoire de politique étrangère des États membres du CCG, SCRS, 20 novembre 2018 : https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory



[3] South Africa says Saudi Arabia to invest $10 billion in the Country, Focus on Energy, Reuters, 12 juillet 2018 : https://www.reuters.com/article/us-safrica-saudi-energy/saudi-arabia-to-invest-at-least-10-billion-in-southafrica-focuson-energy-south-africa-presidency-idUSKBN1K22JR



Will Todman, The Gulf Scramble for Africa : Laboratoire de politique étrangère des États membres du CCG, SCRS, 20 novembre 2018 : https://www.csis.org/analysis/gulf-scramble-africa-gcc-states-foreign-policy-laboratory



5] Wim Plaizier, Deux vérités sur l'agriculture africaine, Forum économique mondial, 22 janvier 2016 :



https://www.weforum.org/agenda/2016/01/how-africa-can-feed-the-world/



6] Le Qatar investit un demi-milliard de dollars dans l'agriculture et l'alimentation au Soudan, Al Araby, 20 juin 2018 : https://www.alaraby.co.uk/english/news/2018/6/30/qatar-invests-half-billion-dollars-in-sudan-agriculture-



7] Oman entre dans la guerre des ports... Comblera-t-il le vide des Émirats arabes unis dans la Corne de l'Afrique ? https://www.noonpost.com/content/27133



Comment les Émirats arabes unis ont-ils transformé la Corne de l'Afrique de l'économie à la militarisation ? https://www.noonpost.com/content/27024 . .

Link (ENG) : https://www.ifimes.org/en/9690 (L'intérêt du Golfe pour la Corne de l'Afrique : influence et liens économiques)





Dans la même rubrique : < > Tchad : le retour de la paix au Ouaddaï géographique, c'est pour bientôt ? Tchad : les défis et enjeux du secteur de l’artisanat dans la politique de promotion du secteur privé L'Etat fédéral expliqué aux peuples de Djibouti, Congo Brazzaville, RDC, Gabon, Cameroun...