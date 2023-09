"L'obscure patrie", nouvel ouvrage de l'auteur tchadien Arnaud Bamougam

"L'obscure patrie", nouvel ouvrage d'Arnaud BAMOUGAM, est un recueil de poèmes qui aborde des thèmes tels que l'injustice, l'oppression, la corruption et la résistance en Afrique. L'auteur utilise la poésie comme un moyen de dénoncer les maux qui affligent son pays et le continent africain en général. Les poèmes sont empreints d'une grande tristesse et d'une colère contenue face à la situation politique et sociale de son pays.



Le livre est également un hommage poignant aux jeunes tués et emprisonnés lors des manifestations pacifiques au Tchad en 2022. L'auteur rend hommage à ces jeunes qui ont sacrifié leur vie pour la liberté et la dignité de leur peuple.



"L'obscure patrie" est un livre qui s'inscrit dans la tradition de la littérature africaine militante et engagée. L'auteur s'inspire de grands écrivains tels que Frantz Fanon et Aminata Show Fall pour dénoncer les injustices et appeler à la résistance.



Qui est l'auteur ?



Arnaud BAMOUGAM est un jeune poète tchadien né en 1998 à Guidari. Après avoir obtenu son baccalauréat série A4 au lycée Pascal YOADIMNADJI de Doba en 2016, il poursuit ses études à l'Université de Ngaoundéré où il obtient une licence en lettres d'expression française.



C'est à l'université qu'Arnaud BAMOUGAM intègre le club littérature Plume de Verve, qui lui décerne le prix de Meilleure production littéraire en 2019. Ce prix est une reconnaissance de son talent et de son engagement en faveur de la littérature.



Actuellement, Arnaud BAMOUGAM continue ses études en Master 2 au Département de Linguistique, Littérature et Civilisations africaines à l'Université de Douala. Son parcours académique témoigne de son engagement pour la littérature et de son désir de se perfectionner dans ce domaine.



Arnaud BAMOUGAM est un poète patriote qui refuse de voir son pays sombrer dans l'antre du mal. Son recueil de poésie, intitulé "L'obscure patrie", est un cri patriotique qui exprime son amour pour son pays et son désir de le voir prospérer. Il utilise sa parole pour s'exprimer à la place du peuple muselé par le système et pour donner le sourire.