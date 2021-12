L'opposant Makaïla Nguebla confirme son retour au Tchad pour le dialogue

L'opposant, activiste et militant des droits de l'Homme Makaïla Nguebla confirme son retour au Tchad dans le cadre du dialogue national inclusif, après des années d'exil notamment au Sénégal et en France. L'opposant Abel Maïna a également annoncé son retour au pays.



Ils prendront le vol Paris-N'Djamena de ce dimanche 5 décembre 2021.



"Je confirme que je vais devoir repartir au Tchad dans le cadre de ce processus de dialogue national inclusif. Cette démarche s'inscrit dans la droite ligne de la communauté internationale", a expliqué vendredi Makaïla Nguebla sur Réseau des Citoyens.



Makaïla Nguebla, Abel Maïna et d'autres opposants ont été reçus par le président du Conseil militaire de transition (CMT), Mahamat Idriss Deby, le 14 novembre à Paris. Ils ont exprimé plusieurs préoccupations, notamment sécuritaires. Le PCMT "nous a rassuré", indique Makaïla Nguebla.