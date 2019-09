La 16ème Foire Internationale de Lomé est prévue du 22 novembre au 9 décembre

Lomé - 22 novembre 2019, c’est la date retenue pour l’ouverture officielle de la 16ème Foire Internationale de Lomé (FIL). Comme à l’accoutumé, l’évènement se tiendra sur le site du Centre togolais des expositions et foires de Lomé (CETEF).



La Foire Internationale de Lomé est le plus grand rendez-vous commercial de la sous-région qui s’organise en fin d’année sous l’égide du ministère du commerce, de l’industrie, du développement du secteur privé et de la promotion de la consommation locale. L’édition de cette année est placée sous le thème : « Le e-commerce pour une forte expansion des échanges ».



La manifestation réunira encore cette année des milliers d’exposants venus du Togo et du reste du monde. Plus de 300 000 visiteurs sont également attendus, a indiqué le comité d’organisation. Une caravane sillonnera très prochainement les artères de la capitale pour annoncer l’évènement aux populations.



La Foire de Lomé, qui se veut un cadre idéal cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d’affaires, d’échanges, et de recherches de partenaires commerciaux, sera également le lieu de rencontres B2B, de journées de promotion, de conférences-débats, de spectacles, de concours et de diverses autres activités.



L’édition 2018, axée sur le rôle des Chaînes de valeurs dans le progrès économique, avait mis à l’honneur le Burkina Faso et avait enregistré une affluence spectaculaire. 271 666 visiteurs avaient en effet arpenté les allées du site situé à quelques minutes de l’Aéroport International de Lomé, et 975 exposants en tout, dont 220 venus de l’extérieur du Togo, avaient été enregistrés.