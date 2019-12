La 16ème Foire internationale de Lomé a été celle de tous les records

Lomé - Ouverte le 22 novembre dernier, la 16ème Foire internationale de Lomé (FIL) a refermé ses portes le lundi 9 décembre 2019 sur le site du Centre togolais des expositions et foire (CETEF) de Lomé.



Le bilan de l'édition 2019 de ce carrefour économique et des échanges est dans son ensemble "satisfaisant" et les chiffres enregistrés sont « largement au-dessus de ceux connus l'année passée », ont indiqué les premiers responsables du CETEF.



Au Total, 308 725 visiteurs ont été enregistrés, soit la plus forte fréquentation jamais enregistrée depuis sa création, loin devant les 271 000 de l’édition précédente. La journée du dimanche 8 décembre a particulièrement battu le record d’affluence, avec un pic de plus de 65 000 visiteurs. 995 exposants ont été recensés, là aussi plus que l’an dernier (975). Le nombre d’exposants étrangers a également connu une hausse de 25%.



Cette 16e édition de la Foire de Lomé était placée sous le thème : « Le E-commerce pour une forte expansion des échanges ». Le Directeur du CETEF, Kueku-Banka JOHNSON explique que la thématique a suscité de l’engouement auprès des exposants.



« Le Thème de cette année a aussi contribué à la réussite de cette foire. Les participants aux différents panels et conférences ont manifesté un grand intérêt vis-à-vis de ce thème. Ils ont aussi apporté des éléments et contributions pour un développement constant du secteur du E-commerce au Togo. Un secrétariat a été mis en place pour formuler des recommandations issues des travaux afin que les pouvoirs publics, les universitaires et les autres acteurs concernés puissent en faire usage », a indiqué le Directeur du CETEF, Kueku-Banka JOHNSON.



Sur le plan sécuritaire, « tout s'est également bien passé », a précisé le patron du CETEF. « Les policiers et autres agents de sécurité ont fait un parfait boulot. Le site a été bien sécurisé. Sauf un cas de petit voleur qui a été signalé, les auteurs ont été vite repérés et sont actuellement dans les mains de la police », a-t-il expliqué.



Les 18 journées d’activités ont été par ailleurs marquées par des sessions spéciales dédiées à des sociétés, administrations, partenaires. Près de 300 rencontres B2B se sont tenues et une soixantaine d’exposants ont conclu des contrats d’affaires, selon les données fournies par les organisateurs.



Fini donc pour cette 16ème édition de la Foire internationale de Lomé. Les organisateurs se projettent déjà sur la prochaine édition qui aura lieu entre fin novembre et début décembre 2020 et promettent plusieurs innovations.



Rappelons que la Foire Internationale de Lomé est un cadre idéal de promotion des produits et services, de contacts d’affaires, d’échanges, et de recherches de partenaires commerciaux. Elle est organisée depuis 1985, et demeure l’un des plus grands rendez-vous économiques de l’Afrique en général, et de la sous-région ouest africaine. Une autre manifestation foraine prendra le relais en fin de semaine, la Grande Quinzaine Commerciale.