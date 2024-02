La 24ème promotion de médecins formés au Tchad plaide pour leur intégration dans la fonction publique

Leur slogan était "stop au chômage des médecins". Le porte-parole de la 24ème promotion, M. Mahamat Brahim Dahab, a souligné que l'Etat a investi des millions dans la formation de chaque médecin. Reconnaissant ainsi la valeur et l'importance vitale de ce corps soignant pour le pays, il estime qu'il n'y a aucune raison valable de les abandonner sans emploi.



Pourtant, il est indéniable qu'il existe un manque considérable de médecins sur le terrain, notamment dans les hôpitaux et les zones périphériques du pays. Cette situation met en péril l'accès aux soins médicaux pour une grande partie de la population tchadienne.



Face à cette réalité préoccupante, le comité représentatif de la 24ème promotion demande au président de la transition, le Général Mahamat Idriss Déby Itno, d'intervenir et d'étendre leur cri d'alarme auprès des autorités compétentes afin qu'une solution pérenne soit trouvée. Ils espèrent ainsi que leur appel ne restera pas lettre morte et que des mesures concrètes seront prises pour intégrer les jeunes médecins formés au sein du système public.



L'intégration des médecins formés est essentielle pour garantir une couverture médicale adéquate sur tout le territoire tchadien. Ces professionnels ont acquis un savoir-faire précieux pendant leurs années d'études et sont prêts à mettre leurs compétences au service du pays et de ses habitants.