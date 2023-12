AFRIQUE La BAD approuve un prêt de 66 millions $ pour renforcer les fonds propres de la Banque de développement agricole de Tanzanie

Alwihda Info | Par APO - 10 Décembre 2023



Ce financement permettra à la TADB de renforcer son capital et d’améliorer la structure et l’efficacité des services financiers et non financiers qu’elle propose aux entrepreneurs du secteur agricole et des chaînes de valeur connexes.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 5 décembre 2023 à Abidjan, un prêt de 66 millions de dollars au gouvernement tanzanien pour accroître les fonds propres de la Banque de développement agricole de Tanzanie (Tanzania Agricultural Development Bank, TADB). Ce financement permettra à la TADB de renforcer son capital et d’améliorer la structure et l’efficacité des services financiers et non financiers qu’elle propose aux entrepreneurs du secteur agricole et des chaînes de valeur connexes.



La phase II du projet de la Banque de développement agricole de Tanzanie recevra également 950 000 dollars d’assistance technique de l’initiative Affirmative Finance Action for Women in Africa (AFAWA, pour Initiative pour favoriser l’accès des femmes au financement en Afrique, en français) afin de stimuler l’accès au financement pour les femmes et le soutien connexe qui leur est apporté dans les chaînes de valeur agricoles identifiées. Le Programme d’accélération de l’adaptation en Afrique (AAAP), une initiative conjointe de la Banque africaine de développement et du Centre mondial pour l’adaptation (GCA) va apporter une assistance technique supplémentaire de 250 000 dollars. Cela servira à soutenir la gestion des risques climatiques et à aider la TADB à évaluer le profil de risque climatique de son portefeuille et à développer les outils, les méthodologies et les capacités nécessaires à l’intégration de pratiques de prêt résilientes au climat.



L’appui du Groupe de la Banque africaine de développement devrait renforcer l’accès inclusif au financement dans le secteur de l’agriculture, améliorer les rendements et la productivité, augmenter les revenus des ménages et créer des emplois, contribuant ainsi à une croissance économique généralisée en Tanzanie.



« Nous sommes ravis de finaliser cette deuxième intervention avec le gouvernement tanzanien pour soutenir la consolidation et l’expansion des opérations de la Banque de développement agricole de Tanzanie et soutenir la transformation du secteur agricole tanzanien », a déclaré, Ahmed Rashad Attout, directeur par intérim du Département du développement du secteur financier du Groupe de la Banque.



« À travers cette intervention, la Banque africaine de développement réitère son engagement à soutenir l’efficacité et la compétitivité des entreprises agricoles, l’expansion des chaînes de valeur agricoles et à renforcer le financement du secteur agricole, tout en améliorant l’appui aux entrepreneuses dans ce secteur », a souligné, la directrice générale pour l’Afrique de l’Est du Groupe de la Banque africaine de développement, Nnenna Nwabufo.





