AFRIQUE La BAD révise à la baisse ses prévisions économiques pour l’Afrique

Alwihda Info | Par APO - 29 Novembre 2023



Face aux chocs régionaux et mondiaux, la Banque reste déterminée à aider les pays africains à mieux relever ces défis et à remettre la croissance économique sur les rails.

La Banque africaine de développement a annoncé, lundi, avoir révisé à la baisse ses prévisions macroéconomiques à court et moyen terme pour l’Afrique, pour les années 2023 et 2024. L’institution table désormais sur 3,4 % cette année et 3,8 % l’an prochain, contre 4,0 % et 4,3 % précédemment anticipés.



Ces prévisions légèrement inférieures s’expliquent par les effets persistants et à long terme de la pandémie de Covid-19, des tensions et conflits géopolitiques, des chocs climatiques, un ralentissement économique mondial, ainsi que la marge de manœuvre budgétaire limitée, dont disposent les gouvernements africains pour répondre de manière adéquate aux chocs et soutenir les gains de la reprise économique après la crise sanitaire.



Ces données actualisées ont été publiées dans la mise à jour du rapport sur les « Performances et perspectives macroéconomiques de l’Afrique 2023 » (MEO), qui fait suite au rapport « Perspectives économiques 2023 en Afrique » du Groupe de la Banque, publiées en mai dernier.



« L’environnement économique mondial difficile et les multiples chocs continuent de façonner la performance macroéconomique de l’Afrique. Les pressions inflationnistes persistantes menacent d’anéantir tous les gains macroéconomiques réalisés depuis l’atténuation des risques de pandémie, tandis que la dépréciation continue des monnaies nationales dans de nombreux pays a exacerbé le coût du service de la dette », a déclaré Kevin Urama, économiste en chef et vice-président du Groupe de la Banque africaine de développement.



À court terme, la mise à jour du MEO exhorte les pays africains à continuer de mettre en œuvre des politiques monétaires restrictives pour contenir l’inflation. Cela devrait être soutenu par des politiques budgétaires qui favorisent la diversification économique et éliminent les contraintes liées à l’offre.



À moyen et long terme, le rapport appelle les gouvernements à intensifier les investissements efficaces dans le capital humain et les infrastructures physiques afin de stimuler la productivité, de relancer la croissance économique et de créer des opportunités pour un développement plus inclusif et durable. Alors que les pressions inflationnistes s’atténuent au niveau mondial, elles persistent en Afrique et continuent de peser lourdement sur les performances économiques à court et moyen terme des pays du continent.



L’inflation en Afrique devrait désormais atteindre en moyenne 18,5 % cette année et 17,1 % en 2024. Selon le MEO révisé, cela représente une accélération de 3,4 et 7,6 points de pourcentage, respectivement, par rapport aux projections antérieures.



Les pressions inflationnistes persistantes ont été largement alimentées par les perturbations des approvisionnements dans le secteur agricole, une inflation plus forte des importations en raison de l’affaiblissement des monnaies locales, les prix relativement élevés des produits de base et la persistance de la prédominance budgétaire dans plusieurs pays d’Afrique.



L’augmentation des pressions liées au coût de la vie a érodé le pouvoir d’achat des Africains, alimentant le risque de nouvelles hausses de l’incidence de la pauvreté. Le rapport note que la lenteur de la croissance économique mondiale influe sur la demande d’exportations africaines, une tendance qui devrait persister beaucoup plus longtemps que prévu.



Le rapport souligne que le ralentissement économique prévu dans les économies avancées et la croissance atone de la Chine par rapport aux tendances historiques ont pesé sur la croissance mondiale. « Cela a exercé une pression supplémentaire sur les pays africains, en particulier sur ceux qui dépendent du marché chinois pour leurs exportations de matières premières.



Selon la mise à jour du MEO, les chocs climatiques, associés à l’aggravation des tensions géopolitiques au Moyen-Orient et à la prolongation de la guerre de la Russie en Ukraine, pourraient entraîner de plus grandes perturbations dans le commerce mondial et les flux d’investissement étrangers.





Dans la même rubrique : < > Tchad : le président de Transition reçoit un envoyé spécial de la RCA Afrique : FIND appelle au soutien de la Résolution de l’AMS en matière d’outils diagnostiques Afrique : plaidoyer en faveur de la finance climatique Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)