AFRIQUE La BAD va opérer une prise de participation de 11 millions de dollars dans BluePeak Private Capital Fund

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 1 Juillet 2023



En investissant dans BluePeak, la Banque africaine de développement soutiendra un gestionnaire de fonds local qui possède une solide connaissance des marchés africains et qui investira dans des petites et moyennes entreprises mal desservies.

Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé une prise de participation de 11 millions de dollars dans BluePeak Private Capital Fund, pour atteindre son objectif de 155 millions de dollars à la clôture finale.



Cet investissement fait progresser l’objectif de la Banque de soutenir les entreprises de taille moyenne notamment dans les secteurs pharmaceutique, agroalimentaire, manufacturier et logistique, à travers l’Afrique.



BluePeak, un fonds de capital privé phare domicilié au Luxembourg, fournira des capitaux de croissance à des entreprises de taille moyenne ayant le potentiel de devenir des leaders du marché panafricain. Le fonds s’efforcera d’apporter une valeur ajoutée aux entreprises de son portefeuille en favorisant leur expansion, leur recapitalisation et leur désendettement. Il devrait réaliser au moins huit investissements de 8 à 25 millions de dollars dans des entreprises dont la capacité de générer des flux de trésorerie est bien établie.



Le portefeuille actuel d’investissements de BluePeak se répartit comme suit : 22 % dans l’agro-industrie, 22 % dans la production manufacturière et l’emballage, 12 % dans les produits pharmaceutiques, 12 % dans la fintech et les services financiers, et 11 % respectivement dans les technologies de l’information et les télécommunications, dans la logistique et dans l’immobilier commercial. BluePeak devrait attirer des investissements d’autres institutions de financement du développement.



« L’engagement de la Banque africaine de développement en faveur de notre fonds phare est un signe fort de confiance dans notre stratégie de soutien aux entreprises à impact en Afrique. Les petites et moyennes entreprises (PME) africaines sont toujours confrontées à des difficultés de financement en raison de plusieurs revers macroéconomiques. BluePeak a été créé pour combler une partie de ce déficit de financement », a déclaré Walid Cherif, cofondateur de BluePeak Private Capital.



La prise de participation de la Banque africaine de développement promet plusieurs avantages. Elle garantira l’adhésion du fonds aux meilleurs standards.



En investissant dans BluePeak, la Banque africaine de développement soutiendra un gestionnaire de fonds local qui possède une solide connaissance des marchés africains et qui investira dans des petites et moyennes entreprises mal desservies. Les gestionnaires du fonds ont identifié des opportunités d’investissement dans toute l’Afrique, couvrant plus de 15 pays.



La prise de participation de la Banque africaine de développement devrait contribuer à la création de 1 142 emplois à temps plein. Elle soutiendra la construction de 6 400 tours de télécommunication et une augmentation de la production de médicaments contre le paludisme, qui passera de 33 millions d’unités en 2022 à 75 millions d’unités en 2027.



Dans la mesure où sept des entreprises du portefeuille opèrent dans des zones rurales, l’investissement profitera également aux femmes et à d’autres membres vulnérables des communautés, en particulier dans le domaine de l’agro-industrie.



La stratégie d’investissement du Fonds BluePeak est alignée sur les cinq priorités opérationnelles de la Banque africaine de développement, les « High 5 », en particulier les priorités « industrialiser l’Afrique », « améliorer la qualité de vie des populations en Afrique » et « nourrir l’Afrique ».



La prise de participation contribuera à l’intégration africaine - aux niveaux continental et régional - par le biais de la promotion du secteur privé. L’investissement est également conforme aux priorités de la Banque africaine de développement en matière de développement du secteur privé grâce au soutien apporté aux petites et moyennes entreprises. En outre, il fera progresser la stratégie de la Banque visant à développer les capacités de fabrication de produits pharmaceutiques en Afrique.





Dans la même rubrique : < > La technologie numérique : moteur de changement du système éducatif en Afrique subsaharienne Afrique : CGLU Afrique ouvre la voie à la justice climatique Tchad-Gabon : un protocole d'accord historique pour renforcer la coopération Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)