La Banque africaine de développement accorde 27 millions de dollars à l’Union africaine pour renforcer l’Initiative de réponse au Covid-19 sur le continent

Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement (www.AfDB.org) a approuvé, vendredi 24 juillet, à Abidjan, l'octroi d’une aide de 27,4 millions de dollars américains à l’Union africaine (UA) pour soutenir les efforts menés sur le continent contre la pandémie de Covid-19.

Ce financement fait suite à une réunion du Bureau élargi de la Conférence des chefs d’État et de gouvernement de l’UA avec le secteur privé africain, organisée le 22 avril 2020 par visioconférence, sous la présidence de Cyril Ramaphosa, président de l’Afrique du Sud et président en exercice de l’Union africaine. Le président de la Banque africaine de développement, Akinwumi Adesina, qui prenait part à cette réunion, s'était engagé à soutenir fermement l'Initiative de lutte contre la pandémie élaborée par la Commission de l'UA.

La réunion du Bureau avait appelé à davantage de contributions au Fonds de réponse au Covid-19 de l'Union africaine mis en place, en mars 2020 par le président de la Commission Moussa Faki Mahamat.

S'exprimant après l'approbation par le Conseil d'administration de cette opération, Akinwumi Adesina a déclaré : « Grâce à ce plan de financement, nous réaffirmons avec force notre engagement en faveur d'une réponse africaine coordonnée face à la pandémie de Covid-19. Plus important encore, nous montrons clairement que, s'il agit de manière collective, le continent peut faire face à la pandémie qui met à rude épreuve les systèmes de santé avec des répercussions socioéconomiques sans précédent sur le continent. »

L'essentiel du financement de la Banque, soit 26,03 millions de dollars américains permettra de renforcer la capacité institutionnelle du Centre africain pour le contrôle et la prévention des maladies (CDC‑Afrique) afin de lui permettre de faire face aux urgences en matière de santé publique sur l’ensemble du continent, tandis que 1,37 million de dollars sera versé au Fonds de réponse au Covid-19 de l'UA.

Les deux subventions proviennent du Fonds africain de développement, le guichet de prêt à taux concessionnel du Groupe de la Banque africaine de développement et de la Facilité d'appui à la transition (FAT), un mécanisme de soutien aux pays fragiles et en transition. Elles permettront notamment de concrétiser la mise en œuvre du Plan de préparation et de réponse à la pandémie de Covid-19 du CDC‑Afrique en renforçant la surveillance aux différents points d'entrée (par air, mer et terre) dans les pays d'Afrique. Elles faciliteront le renforcement des capacités sous-régionales et nationales de surveillance épidémiologique et garantiront la disponibilité de matériel permettant d’effectuer des tests ainsi que l’acquisition d’EPI (équipement de protection individuelle) pour assurer la protection des agents de santé déployés en première ligne dans les secteurs sensibles. Le financement permettra également le recueil de données désagrégées par genre ainsi que la mise à disposition de personnel qualifié pour le Centre d’opérations d’urgence du CDC‑Afrique.

En février, sur tout le continent, seuls deux laboratoires de référence établis au Sénégal et en Afrique du Sud étaient en mesure d'effectuer des tests de dépistage du Covid-19. Mais le CDC‑Afrique, en collaboration avec les gouvernements, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et différents partenaires au développement et des instituts de santé publique, a porté à 44 le nombre de pays en mesure d'effectuer des tests. Malgré ces progrès, la capacité de dépistage du coronavirus en Afrique reste inférieure à 600 pour un million de personnes, contre 50 000 personnes en Europe pour un million d’habitants.

« La réponse actuelle et le soutien que nous apportons à l'Union africaine arrivent en temps et en heure et joueront un rôle essentiel en aidant l'Afrique à trouver des solutions pour renforcer sa résilience à cette pandémie et aux épidémies à venir », a déclaré Wambui Gichuri, vice-présidente par intérim chargée de l'Agriculture et du développement humain et social à la Banque africaine de développement.

Cette aide viendra compléter différentes opérations nationales et sous-régionales financées par la Banque africaine de développement dans le cadre de la Facilité de réponse rapide contre le Covid-19 (Covid-19 Response Facility, CRF), un mécanisme de financement doté de 10 milliards de dollars américains destiné à aider les pays africains à faire face à la pandémie de Covid-19 et à ses conséquences sociales et économiques.

