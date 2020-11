La Banque africaine de développement accorde une subvention de 150 000 dollars à l’Académie de codage du Rwanda

La Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) a accordé une subvention de 150 000 dollars au ministère rwandais des technologies de l’information de la communication et de l’Innovation pour soutenir l’Académie de codage du Rwanda (RCA), qui a pour objectif de développer des talents technologiques de premier plan afin de stimuler le dynamisme de l’économie numérique entraînée par l’innovation dans ce pays de l’Afrique de l’Est.

La RCA a été créée comme une école modèle de démonstration pour développer les TIC et d’autres compétences du XXIème siècle à l’intention des élèves du secondaire qui veulent poursuivre leur carrière dans le codage et l’informatique. L’Académie accueille des étudiants ayant obtenu de bons résultats et les forme à l’élaboration de logiciels de pointe et aux compétences en matière de cybersécurité pour favoriser leur émergence comme programmeurs de classe mondiale.

Le financement de 150 000 dollars, issu du Rockefeller Trust Fund administré par la Banque africaine de développement, sera utilisé pour mettre en œuvre diverses activités, y compris l’acquisition d’ordinateurs et de meubles pour équiper un centre de l’innovation ultra-moderne dédié à l’excellence, à la connectivité à Internet, à la formation de formateurs et à l’organisation de rencontres sur l’orientation professionnelle.

L’approche de la RCA sur le plan pédagogique a pour objectif de renforcer le passage des élèves des études secondaires vers le marché de l’emploi en se concentrant sur l’apprentissage fondé sur les talents et en assurant l’acquisition de compétences techniques ainsi que d’autres types de compétences telles que l’apprentissage souple, la pensée critique et le leadership autonome.

La ministre rwandaise des TIC et de l’innovation, Paula Ingabire, a salué ce partenariat avec la Banque africaine de développement. « L’Académie de codage du Rwanda s’inscrit dans notre vision générale consistant à développer un pool local de ressources humaines panafricaines de grand talent dans les domaines des sciences, de la technologie et de l’innovation », a-t-elle déclaré, ajoutant que le modèle d’apprentissage de l’Académie exigeait une infrastructure numérique solide et une approche pédagogique dynamique de la part des enseignants.

Le soutien financier de la Banque sera également utilisé pour la formation des enseignants sur le tas et pour équiper l’institution des outils nécessaires aptes à faciliter l’expérience d’apprentissage des élèves.

« Cette collaboration entre la Banque et le gouvernement du Rwanda a pour but de démontrer que l’autonomisation des jeunes Africains, grâce à l’acquisition de compétences adaptées à la demande et à la possibilité de compter dans l’écosystème des TIC, le plus tôt possible, leur permettra de revendiquer leur place dans le secteur numérique et d’être à la hauteur en tant que moteurs des idées innovantes qui façonnent le présent et l’avenir de l’Afrique et du monde », a déclaré Nnenna Nwabufo, directrice générale par intérim de la Banque africaine de développement pour la région de l’Afrique de l’Est.

« Ce concept de la RCA, basé sur la démonstration a de profondes implications quant à la façon dont le secteur de l’éducation peut répondre efficacement aux inégalités persistantes entre compétences et marché du travail, non seulement au Rwanda mais dans toute l’Afrique », a-t-elle conclu.

Contacts Médias :

Gouvernement du Rwanda

Ministère des TIC et de l’Innovation

Courriel : info@minict.gov.rw

Tél. : +250 786 791 388

Banque africaine de développement

Amba Mpoke-Bigg

Département de la communication et des relations extérieures

Courriel : a.mpoke-bigg@afdb.org

À propos de l’Académie de codage du Rwanda :

L’Académie de codage du Rwanda (RCA) (http://www.RCA.ac.rw/) est une école d’un modèle spécial créée par le gouvernement du Rwanda en 2019 en tant qu’élément hybride de l’enseignement général et de la formation technique et professionnelle. La RCA se spécialise dans l’enseignement du développement des logiciels, de la programmation de systèmes embarqués et de la cybersécurité aux étudiants qui sont « nés pour coder ». http://www.RCA.ac.rw/

À propos de la Banque africaine de développement :

Le Groupe de la Banque africaine de développement (https://www.AfDB.org/) est la principale institution de financement du développement en Afrique. Il se compose de trois entités distinctes : la Banque africaine de développement, le Fonds africain de développement et le Fonds d’affectation spéciale du Nigéria. Présente dans 41 pays africains et disposant d’un bureau au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux. https://www.AfDB.org/