ACTUALITES La Banque européenne d’investissement étend à l’Afrique de l’Ouest les avantages de l’assurance-investissement et de l’assurance du commerce

- 12 Novembre 2019 modifié le 1 Janvier 1970





La Banque européenne d’investissement soutient l’élargissement de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (http://www.ATI-ACA.org/) ; La disponibilité d’une assurance-investissement contribuera à renforcer l’investissement et réduire les coûts de financement des projets ; Signature d’accords de financement prévus à l’occasion de l’Africa Investment Forum. La Banque européenne d’investissement a officiellement accepté ce jour de soutenir l’élargissement de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) par le biais d’un mécanisme de financement concessionnel destiné à couvrir les prises de participation de trois membres potentiels, le Cameroun, le Niger et le Togo. C’est la première fois que la Banque européenne d’investissement soutient l’élargissement de l’ACA. La mobilisation d’une assurance-investissement supplémentaire devrait contribuer à la mutation des investissements publics et privés dans ces pays. L’assurance-investissement couvre l’ensemble des risques politiques et de crédit, tant pour les opérations souveraines que pour les investissements d’entreprises. L’accord avec l’ACA visant à permettre à la Banque européenne d’investissement de financer l’adhésion de pays a été signé ce jour à l’occasion de l’Africa Investment Forum à Johannesburg par Ambroise Fayolle, vice-président de la BEI, et John Lentaigne, président-directeur général par intérim de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique. « La signature de ce jour marque une étape importante dans le soutien qu’apporte la Banque européenne d’investissement au secteur privé et au développement d’infrastructures durables en Afrique. Les accords conclus aujourd’hui à Johannesburg permettront à des pays d’Afrique de l’Ouest de bénéficier pleinement de l’adhésion à l’ACA et d’un accroissement des investissements dans des secteurs tels que l’agriculture, l’énergie, la production manufacturière et la santé. La BEI, en tant que banque de l’UE, s’est engagée à contribuer à l’accélération du développement durable sur l’ensemble du continent africain. Cette nouvelle coopération renforcera l’impact de l’assurance-investissement, essentielle au développement durable en Afrique de l’Ouest », a déclaré Ambroise Fayolle, vice-président de la Banque européenne d’investissement. « En tant qu’institution africaine, l’ACA a pour objectif stratégique de réduire les risques dans ses pays membres afin d’attirer les investissements et de promouvoir la croissance. L’engagement de la Banque européenne d’investissement en faveur de l’élargissement de l’ACA en Afrique de l’Ouest contribuera à faire en sorte que les économies des pays candidats réalisent leur plein potentiel et bénéficient aussi du succès lié à l’adhésion à l’Agence que l’on observe dans tant d’autres pays africains », a déclaré John Lentaigne, président-directeur général par intérim de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique. La Banque européenne d’investissement, l’institution de financement à long terme de l’Union européenne, financera une prise de participation au capital qui permettra à trois pays d’accéder aux mécanismes de garantie et d’assurance fournis par l’ACA. L’adhésion à part entière à l’ACA devrait suivre au cours des prochains mois. L’assurance-investissement, la clé du développement durable L’adhésion à l’ACA permettra à des projets sous-jacents d’être bancables et d’attirer de nouveaux investisseurs pour des projets d’infrastructures stratégiques et du secteur privé. L’accord signé aujourd’hui est un pas déterminant vers l’intensification des investissements privés et le développement économique durable en Afrique de l’Ouest. Il contribuera à stimuler la croissance dans des secteurs économiques clés, à renforcer la diversification économique et à favoriser une croissance plus stable et durable. L’adhésion à l’ACA permettra de réduire les coûts d’emprunt et de stimuler la confiance des investisseurs Une fois que ces pays seront membres à part entière de l’ACA, les investisseurs disposeront de toute une gamme de produits d’assurance-investissement susceptibles de les protéger en cas de non-paiement dans le cadre d’opérations souveraines ou avec des entreprises. L’adhésion à l’ACA a déjà aidé d’autres pays d’Afrique à réduire les coûts des emprunts souverains. L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique assure actuellement un portefeuille d’opérations en cours d’un montant de 6 milliards d’USD dans toute l’Afrique. Assurer le respect des normes environnementales et sociales internationales L’accord fera également en sorte que les projets respectent les normes techniques, environnementales et sociales internationales, ce qui rassurera encore davantage les investisseurs internationaux. Distribué par APO Group pour African Trade Insurance Agency (ATI). Contacts pour la presse :

Banque européenne d’investissement

Richard Willis

Email : r.willis@eib.org

Tél. : +352 4379-82155

Portable : +352 621 555 758

Site web : http://bit.ly/33G91UC

Service de presse : +352 4379-21000

Email : press@eib.org Agence pour l’assurance du commerce en Afrique

Sherry Kennedy

Email : sherry.kennedy@ati-aca.org

Tél. : +254 719 014 209

Portable : +254 714 606 787 À propos de la Banque européenne d'investissement (BEI) :

La Banque européenne d’investissement (BEI) (http://bit.ly/2rBVHCC), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’UE. Elle met à disposition des financements à long terme pour des investissements de qualité qui contribuent à la réalisation des grands objectifs de l’UE. À propos de L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) :

L’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique (ACA) (http://www.ATI-ACA.org/) est une agence multilatérale de garantie fondée en 2001 pour couvrir les risques liés aux investissements et aux échanges commerciaux en Afrique. À la fin de l’exercice 2018, l’ACA avait appuyé des échanges commerciaux et des investissements pour un total de 46 milliards d’USD dans des secteurs tels que l’agroalimentaire, l’énergie et les infrastructures. L’ACA est notée A par S&P depuis plus de dix ans et en 2019, Moody’s lui a attribué la note A3 (perspectives stables).

Media files



Télécharger le logo





Source : Source : https://www.africa-newsroom.com/press/european-inv...





Dans la même rubrique : < > Orange et itel lancent la version 4G du Sanza pour démocratiser l’accès à l’Internet mobile en Afrique Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on South Sudan Africa Men Cup 2019 : La jeune garde mauricienne impressione !