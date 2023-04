La Banque mondiale encourage la diversification économique et l'investissement privé au Tchad

Le rapport souligne que la réduction de la dépendance vis-à-vis du pétrole et du coton et l'amélioration de la situation pour d'autres produits de base peuvent créer de plus grandes opportunités de génération de revenus pour la population, tout en jetant les bases d'une valeur ajoutée dans les produits qui pourraient aider à la transformation du Tchad en un pays à revenu moyen.



Le rapport met également en lumière la structure dual du secteur privé tchadien, caractérisé par une poignée de grandes entreprises, principalement dans le secteur agroalimentaire et les services, coexistant avec un grand nombre d'entreprises informelles. La concurrence basée sur le marché est faible malgré la réglementation formelle des monopoles, avec une forte participation de l'État dans les secteurs clés de l'économie.



Pour remédier à ces problèmes, le rapport de la Banque mondiale invite à mobiliser l'investissement privé pour créer des marchés au Tchad et diversifier l'économie. Cette diversification est d'autant plus nécessaire que le secteur des hydrocarbures continuera à jouer un rôle majeur dans la génération de recettes fiscales pour l'économie tchadienne.



La Banque mondiale encourage donc les autorités tchadiennes à poursuivre les réformes structurelles et à améliorer l'environnement des affaires pour favoriser l'investissement privé, notamment dans les secteurs non pétroliers. Ces efforts pourraient permettre au Tchad de diversifier son économie et de promouvoir une croissance inclusive, offrant ainsi de meilleures perspectives économiques pour l'ensemble de la population.