La CEN-SAD soutient la réélection de Moussa Faki à la tête de la commission de l'UA

Le diplomate tchadien et actuel président de la Commission de l'union Africaine Moussa Faki Mahamat accumule les soutiens sur le continent pour une réélection à la tête de l'organisation, à quelques mois du scrutin.



Le chef de l'État Idriss Déby a marqué jeudi le soutien de tous ses pairs des pays membres de la Communauté des États sahélo-sahariens (CEN-SAD), à la candidature de Moussa Faki Mahamat au poste de Président de la Commission de l’Union africaine. Il s'est exprimé lors du deuxième sommet de coordination entre l’Union Africaine, les communautés économiques régionales, les Mécanismes régionaux et les Etats membres.



Moussa Faki Mahamat a été élu le 30 janvier 2017 à la tête de la Commission. Il a succédé à la Sud-Africaine Nkosazana Dlamini-Zuma.



Plus haut responsable de la Commission, le Président est le représentant légal de l’Union africaine et l’ordonnateur du budget de la Commission. Il est directement responsable devant le Conseil exécutif dans l’exercice de ses fonctions.



Le président est élu par la Conférence pour un mandat de quatre ans, renouvelable une fois. L’élection se fait par vote secret et à la majorité des deux tiers des États membres ayant le droit de vote.