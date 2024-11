La COP29 et la Problématique de l’Extinction des Espèces Sauvages Protégées

Des espèces emblématiques telles que les éléphants, les lions, les tigres, les rhinocéros, les tortues marines, et de nombreuses autres, sont en danger. Plus d’une espèce sur trois dans le monde est menacée d’extinction. Selon l’UICN, 47 282 espèces d’arbres sont désormais sur la Liste rouge, dont 16 425 sont classées en danger.





Déclin des Populations Animales

Les données de l’UICN montrent une baisse alarmante des populations :



Amérique latine et Caraïbes : 95% de déclin

Afrique : 76%

Asie et Pacifique : 60%

Europe : 35%



Des espèces comme les éléphants de forêt d'Afrique ont vu leur population diminuer de 78 à 81 % entre 2004 et 2014, principalement en raison du braconnage pour l'ivoire et de la destruction de leur habitat.





Les tortues marines ont connu un déclin de 57 % entre 1990 et 2018, en raison de la perte d'habitat, du braconnage et des captures accidentelles. Les efforts de sensibilisation et d'échange d'expériences sont cruciaux pour leur conservation.





Le changement climatique joue un rôle majeur dans le déclin des espèces. Les coraux, par exemple, sont gravement affectés par la surchauffe des océans, avec 892 espèces de coraux constructeurs de récifs menacées d'extinction. La fragilité des coraux, qui vivent en symbiose avec des microalgues, les rend particulièrement vulnérables aux variations de température.





Le lamantin d’Afrique de l’Ouest, malgré une répartition large, est menacé par l'absence de mécanismes de conservation adéquats et par la fragmentation de son habitat due à la construction de barrages. Les efforts de conservation, y compris la lutte contre le braconnage et la protection des habitats, sont essentiels pour garantir la survie de ces espèces.





La perte de biodiversité représente un enjeu majeur pour la préservation des écosystèmes. Chaque espèce joue un rôle crucial dans l'équilibre de l'écosystème, et sa disparition peut entraîner des conséquences en chaîne. Il est donc vital de mettre en place des mesures de protection, telles que :



Création de réserves naturelles

Réglementation de la chasse et du commerce des espèces

Sensibilisation du public à l'importance de la biodiversité

Répression des trafiquants fauniques



Il est impératif de redoubler d’efforts pour sensibiliser les décideurs politiques à l’importance de la biodiversité et à la nécessité d’une politique pénale stricte contre les infractions liées à la criminalité faunique.





La COP29 offre une plateforme pour aborder non seulement les enjeux climatiques, mais aussi la crise de la biodiversité. Protéger les espèces sauvages en voie d’extinction est essentiel pour garantir un avenir durable pour notre planète. Les engagements pris durant cette conférence doivent se traduire par des actions concrètes pour préserver la richesse de la biodiversité mondiale.