La COSUMAF, nouveau régulateur unique du marché financier de la CEMAC.

Le dimanche 31 mars 2019, à la Banque des Etats de l’Afrique Centrale, Direction nationale du Cameroun à Douala, la convention d’unification de la Commission de Surveillance du Marché Financier de l’Afrique Centrale (COSUMAF) avec la Commission des Marchés Financiers du Cameroun (CMF) a été signée par les présidents des deux institutions, ainsi que par le Président du Comité de Pilotage du Programme des Réformes Economiques et Financières de la Communauté Economique et Monétaire de l’Afrique Centrale (COPIL PREF-CEMAC), Gilbert Ondongo, Ministre d’Etat, Ministre de l’Economie, de l’Industrie et du Portefeuille public de la République du Congo.



En présence des ministres des Finances et de l’Economie des 6 pays de l’Union Monétaire de l’Afrique Centrale (UMAC), ainsi que du Président de la Commission de la CEMAC, la signature de cette convention intervient à la suite de celle de la fusion des dépositaires centraux (CAA et BVMAC) à Ndjamena au Tchad le 22 mars 2019, informe l'Ambassadeur Nagoum Yamassoum.



« Nous travaillons depuis plus d’un an avec la COSUMAF pour la mise en œuvre de la décision des Chefs d’Etats : unifier les deux marchés financiers d’Afrique centrale. Au niveau des régulateurs, c’est chose faite », a déclaré le Président de la CMF, Mon- sieur Jean Claude NGBWA au terme de la signature. « La CMF disparait au profit de la COSUMAF, nouveau régulateur régional basé à Libreville », a-t-il précisé.



Pour Nagoum Yamassoum, Président de la COSUMAF, « les nouveaux défis sont nombreux. Le plus important d’entre eux est la dynamisation du marché, parce qu’en dehors du marché camerounais, les autres marchés étaient plutôt embryon- naires et atones ». « Nous allons nous attacher à faire de la pédagogie financière pour faire connaître le marché régional et ses opportunités ».



Avec la signature de cette convention d’unification, le marché financier régional de la CEMAC entre dans une ère de régulation unique susceptible d’accélérer le développe- ment du recours aux instruments et produits du marché des capitaux.