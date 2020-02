La CTDDH inquiète du sort d'un tchadien arrêté en Arabie saoudite

Le secrétaire général de la Convention tchadienne de défense des droits de l'Homme (CTDDH), Mahamat Nour Ibedou, a informé mercredi que "des agents de sécurité saoudiens ont investi hier 18 Février 2020, le domicile du camarade Souleymane Mahamat Obyeskemi à Riyad et l'ont arrêté devant son épouse et ses enfants."



Elle a exigé sa libération immédiate et a dit craindre "une extradition par les services de l'ANS."



"Le camarade Obyeskemi qui bénéficie depuis longtemps d'un statut de réfugié en Arabie Saoudite, avait fait il y a cinq ans l'objet d'une tentative d'enlèvement et d'extradition vers son pays avec la complicité de l'ambassadeur du Tchad de l'époque", selon la CTDDH.



La CTDDH estime "qu'avec cet enlèvement, cet activiste risque d'être extradé au Tchad où sa vie est en danger."



Elle déclaré qu'elle "rendra les gouvernements saoudiens et tchadiens responsables d'une éventuelle extradition et d'une éventuelle atteinte à son intégrité physique."