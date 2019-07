La Canon Discovery Week bat son plein à Nairobi et offre des promotions en magasin pendant tout le mois de juillet pour renforcer les relations avec ses clients

Canon Central and North Africa (CCNA) ( https://fr.Canon-CNA.com/), un leader des solutions d’imagerie, a inauguré la Canon Discovery Week le 1er juillet à Nairobi avec un safari photo et une master class de photographie de la faune sauvage dirigée par deux ambassadeurs de Canon, Jonathan et Angela Scott. La Discovery Week est une stratégie d’engagement du consommateur qui vise à construire une relation étroite entre les clients et la photographie en facilitant l’accès au matériel et aux professionnels de Canon. L’événement permet également de sensibiliser les clients aux produits les plus récents et d’améliorer les capacités de tous les photographes, quel que soit leur niveau.

Une semaine de découvertes et d’échanges

Afin de répondre aux attentes des photographes kényans, professionnels ou amateurs, Canon a organisé des activités offrant aux clients de multiples possibilités d’échanges avec des experts et des détaillants. Ces événements et interactions comprennent des ateliers éducatifs de la Canon Academy invitant les participants à témoigner et à discuter, des animations en magasin pour donner aux photographes l’occasion de mieux connaître leur matériel photo et d’essayer de nouveaux produits et solutions, ainsi que des incitations pour les aider les photographes à acquérir plus facilement de nouveaux équipements.

Amine Djouahra, directeur B2C Sales & Market, Canon Central and North Africa, a déclaré: «Notre objectif est triple: rencontrer des photographes et discuter avec eux, leur offrir une expérience client satisfaisante en les aidant à se familiariser davantage avec nos appareils et nous permettre d’anticiper leurs besoins en évolution constante. Nous allons réitérer cette rencontre avec nos clients chaque année pour maintenir ce lien essentiel qui nous permet de renouveler régulièrement nos offres et de lancer des produits innovants qui satisferont et anticiperont les besoins de nos clients.»

Pour remercier tous ses clients de leur fidélité et de leur estime, Canon continuera à leur offrir des avantages en magasin pendant tout le mois de juillet.

Prenez note de la période de la nouvelle édition en 2020 !

Vu le succès de cette deuxième édition, Canon est heureux d'annoncer qu'il organisera l'année prochaine une nouvelle Canon Discovery Week à Nairobi et invite tous les photographes à noter dans leur agenda cette troisième édition, qui aura lieu en juin 2020.

Contact Média :

Canon Moyen-Orient

Jayashri Namdar

E-mail : Jayashri.Namdar@Canon-Me.Com

À Propos Canon Central and North Africa (CCNA) :

Canon Central and North Africa (CCNA) (https://fr.Canon-CNA.com/) est une division de Canon Middle East FZ LLC (CME), une filiale de Canon Europe. La fondation de CCNA en 2016 représente une étape stratégique visant à optimiser les activités de Canon en Afrique, en renforçant la présence et l’impact de la Société au niveau national.

CCNA témoigne également de l’engagement de Canon à se rapprocher de ses clients pour répondre à leurs demandes sur le marché africain qui évolue rapidement. Canon est représenté depuis plus de 15 ans sur le continent africain par des distributeurs et des partenaires qui ont construit avec succès une solide base de clientèle dans la région.

CCNA assure la fourniture de produits de haute qualité et à la pointe de la technologie qui répondent aux exigences du marché en évolution rapide de l’Afrique. Avec plus d’une centaine d’employés, la Société gère les activités de vente et de marketing dans 44 pays d’Afrique.

La philosophie d’entreprise de Canon est fidèle au concept japonais du kyosei: «vivre et travailler ensemble pour l’intérêt général».

Pour plus d’informations, visiter le site : https://fr.Canon-CNA.com/

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/canon-discov...