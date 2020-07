La Chambre africaine de l’Ã©nergie espÃ¨re une rÃ©solution rapide des dÃ©saccords sur les pÃ©nuries de carburant en Tanzanie

La Chambre africaine de l’énergie (https://EnergyChamber.org/) exprime ses préoccupations concernant l’arrestation et la détention présumées de trois dirigeants du secteur de l’énergie en Tanzanie la semaine dernière. Le directeur général de Total Tanzanie, Jean-François Schoepp, le directeur de l’approvisionnement de Puma, Adam Eliewinga, et le représentant d’Oryx, August Dominick, ont… Read more on https://africa-newsroom.com/press/african-energy-chamber-hopeful-f...Source : http://feedproxy.google.com/~r/Appa-sourceTheAfric...