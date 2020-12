La Chambre africaine de l'énergie entame une visite de travail au Mozambique pour faire promouvoir l'adoption du gaz naturel et la création d'emplois

La Chambre africaine de l’énergie (www.EnergyChamber.org) est au Mozambique cette semaine pour une visite de travail pour rencontrer les autorités gouvernementales du pays, des représentants du secteur pétrolier et des entrepreneurs locaux et des prestataires de services. La Chambre plaidera pour des politiques et un développement de contenu local sains et un effort plus large pour la monétisation du gaz afin de lutter contre la pauvreté énergétique et de créer des emplois.

Avec le plan de développement révisé du PSA de Temane maintenant approuvé, et alors que les projets de Coral South FLNG d'Eni (3,4 mtpa) et de Mozambique LNG de Total (12,88 mtpa) progressent, le Mozambique est en passe de devenir un leader africain du gaz. Alors que les exportations de gaz mozambicain devraient bientôt s’élargir au delà de l’Afrique du Sud, la monétisation du gaz au sein même du Mozambique devrait également libérer une énorme valeur locale pour les Mozambicains.

La Chambre continue de croire fermement que la monétisation du gaz va changer les perspectives économiques du Mozambique et de son peuple. Le gaz naturel reste le meilleur espoir du pays pour lutter contre la pauvreté énergétique, améliorer la sécurité et offrir des opportunités aux jeunes mozambicaines et mozambicains.

« La Chambre salue S.E. Filipe Nyusi, président du Mozambique, pour avoir fourni un environnement propice aux investisseurs gaziers pour qu'ils puissent fassent des affaires au Mozambique. Le pays a une occasion unique d'établir de nouvelles normes pour la manière dont les Africains développent et monétisent le gaz naturel, et la Chambre exprimera une fois de plus son soutien à toutes les parties prenantes pour faire de cette ambition une réalité dans un proche avenir », a déclaré Nj Ayuk, président de la Chambre africaine de l'énergie.