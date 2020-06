La Chambre africaine de l'énergie soutient un webinaire exclusif sur le contenu local du Mozambique

La Chambre africaine de l'énergie (www.EnergyChamber.org) est ravie d'annoncer l'organisation d’un webinaire au Mozambique consacré au renforcement du contenu local et des capacités nationales, organisé par la nouvelle Chambre mozambicaine du pétrole et du gaz. Le webinaire aura lieu le mercredi 10 juin 2020 à 14h30 GMT. Les participants intéressés peuvent exprimer leur intérêt à s’y joindre en écrivant à florival.mucave@cpgm-moz.com.

Le webinaire débattra des moyens d’assurer une exploitation inclusive et commercialement viable des ressources naturelles du Mozambique et bénéficiera de la participation de Dr Carlos Zacarias, président de l’Instituto Nacional de Petróleos, et Eng. Simbi Wabote, Secrétaire général du Nigerian Content Development and Monitoring Board (NCDMB). Le webinaire sera organisé et animé par M. Florival Mucave, président de la Chambre mozambicaine du pétrole et du gaz.

Les participants discuteront de l'importance de développer un instrument juridique pour surveiller la mise en œuvre des politiques de contenu local et proposeront des mesures concrètes à prendre afin de faciliter une participation inclusive des PME locales tout au long de la chaîne de valeur, et en particulier dans les projets de GNL en courts et à venir dans le Basin de Rovuma.

Avec plus de 75 Tpi3 de gaz naturel récupérable, le Mozambique est considéré comme la nouvelle frontière énergétique la plus dynamique d'Afrique où Eni et Total ont déjà approuvé deux projets clés de GNL en cours de construction, Coral South et Mozambique LNG. La disponibilité de réserves de gaz abondantes devrait générer une valeur considérable pour les industries intermédiaires et de l'aval, en particulier l'électricité, les engrais et la pétrochimie. Cependant, pour s'assurer que l'économie locale profite réellement d'une telle croissance de l'industrie, il faudra des investissements cruciaux dans le renforcement des capacités nationales et du contenu local, ainsi que des réglementations solides pour accompagner les entreprises locales.

Source : https://www.africa-newsroom.com/press/african-ener...