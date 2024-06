La Chambre internationale de Dubaï veut soutenir l'expansion des entreprises en Afrique

La chambre a signé quatre protocoles d’entente au Maroc et a organisé plus de 300 rencontres d'affaires bilatérales à Casablanca. Au total, 18 entreprises de Dubaï ont participé à la mission pour explorer des opportunités de développement commercial et de partenariats économiques avec des entreprises marocaines.



La Chambre internationale de Dubaï a signé des protocoles d’entente avec l'Agence marocaine de développement des investissements et des exportations, la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Casablanca-Settat et la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Rabat-Salé-Kénitra.



Dans le cadre de la mission, la chambre a organisé un forum d'affaires intitulé "Faire des affaires au Maroc" qui a attiré 420 participants, dont des hauts fonctionnaires, des chefs d'entreprise et des sociétés locales intéressées par l'exploration de partenariats avec la délégation de la chambre.



S'exprimant lors du forum, Mohammad Ali Rashed Lootah, président et PDG de la Chambre internationale de Dubaï, a déclaré : « L'économie du Royaume du Maroc a réalisé des progrès significatifs qui la rendent plus attractive pour les entreprises du secteur privé de Dubaï. Notre mission vise à créer une plateforme efficace pour renforcer les relations commerciales et d'investissement entre les communautés d'affaires de Dubaï et du Maroc, établir des partenariats fructueux qui servent nos objectifs et intérêts mutuels et débloquer de nouvelles opportunités de croissance et de prospérité ».



Lors de la première étape de sa mission commerciale au Sénégal, la Chambre Internationale de Dubaï a organisé 150 rencontres d'affaires bilatérales entre des entreprises de Dubaï et la capitale sénégalaise, Dakar. Le forum « Faire des affaires avec le Sénégal » a réuni, quant à lui, 247 participants.



En marge du forum, la Chambre internationale de Dubaï a signé un protocole d'entente avec la Chambre de commerce, d'Industrie et d'agriculture de Dakar. Cet accord vise à renforcer la coopération concernant l'organisation d'événements, de missions commerciales, de salons et de conférences, ainsi que l'échange de connaissances et d'expériences et la promotion des investissements mutuels entre les milieux d'affaires de Dubaï et du Sénégal.