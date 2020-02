La Commune d’Ait Melloul mise à l’honneur par le Roi du Maroc

Le Roi Mohammed VI a procédé, le 12 février 2020, à la Commune d’Ait Melloul à l’inauguration de la plateforme des jeunes « Argana » pour l’écoute et l’orientation, donnant ainsi une forte impulsion aux programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH), qui est à sa troisième phase.



Ce projet, réalisé dans le cadre du programme III de l’INDH « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes », témoigne de l’intérêt particulier que porte le Souverain du Maroc à l’épanouissement des jeunes et de sa volonté de les doter d’outils variés à même de stimuler l’esprit d’initiative et d’entrepreneuriat chez eux et de leur garantir une meilleure intégration socio-économique.



Ce projet, dont le coût de réalisation avoisine les 07 millions de Dirhams, abrite des espaces d’accueil, d’entreprenariat, d’emploi et d’écoute, un auditorium, des ateliers, une médiathèque, une salle de sport et un terrain de mini foot. Il constitue également un carrefour de rencontre des différents acteurs impliqués dans le chantier de l’intégration des jeunes et une réponse aux attentes des jeunes à la recherche d’opportunités d’emploi, ambitionne de faciliter l’accès des personnes cibles à l’information relative au marché du travail et à les encourager à créer leurs propres entreprises.



Cet espace, encadré par des équipes spécialisées dans l’orientation, se veut être à l’écoute, à l’accompagnement des bénéficiaires dans le processus de conception de leurs projets professionnels et permettra, assurément, aux jeunes de la région Souss-Massa de tirer le meilleur parti du Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises et comporte plusieurs mesures destinées à contenir tout en dépassant les difficultés entravant l’accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites et petites entreprises.



A rappeler que la plateforme des jeunes « Argana » s’inscrit dans le Programme III de l’INDH « Amélioration du Revenu et Inclusion Economique des Jeunes » qui mobilise une enveloppe budgétaire de 18 milliards de Dirhams au titre 2019-2023, et s’articule autour de quatre principaux programmes, à savoir la résorption des déficits en matière d’infrastructures et des services de base, l’accompagnement des personnes en situation de précarité, l’amélioration du revenu et l’inclusion économique des jeunes et l’impulsion du capital humain des générations montantes.



La préservation de la dignité du citoyen, amélioration de ses conditions de vie et valorisation du capital humain, telles sont les objectifs principaux de la troisième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, qui a soufflé cette année sa première bougie avec à son actif plusieurs réalisations et initiatives.



A cette occasion, le Roi du Maroc a procédé à la remise de vingt-huit minibus, dont 26 de transport scolaire et deux pour le transport de sportifs, aux Présidents de Communes et d’Associations bénéficiaires relevant de la Préfecture d’Agadir-Ida-Outanane. Ces minibus, acquis dans le cadre de l’INDH, ont pour objectif unique de participer à l’amélioration des conditions de scolarité, à la lutte contre la déperdition scolaire des élèves des zones rurales cibles et à la promotion des activités sportives.