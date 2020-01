La Cote d’Ivoire choisit IGN FI pour moderniser son administration fonciere

La Côte d’Ivoire connaît depuis de nombreuses années des difficultés de gestion des droits de propriété. Le traitement manuel des demandes et la complexité des procédures engendrent des lenteurs et sont sources d’erreurs qui remettent en cause l’efficacité de l’administration et la sécurisation des droits de propriété pour les citoyens. Pour faire face à cette […]

