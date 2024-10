La Côte d'Ivoire voit sa note souveraine bondir : un signal fort pour l'économie

Le 19 octobre 2024, l'agence de notation internationale Standard & Poor's a annoncé le rehaussement de la notation de crédit de la République de Côte d’Ivoire, passant de BB- (Perspective Positive) à BB (Perspective Stable). Ce changement a été communiqué par le ministère des Finances et du Budget.



Avec cette nouvelle notation, la Côte d’Ivoire se positionne comme le deuxième meilleur crédit d’Afrique subsaharienne, juste derrière le Botswana, noté BBB+ (perspective stable). Elle rejoint également des pays comme le Brésil dans la même catégorie de notation.



Cette décision reflète l'appréciation de Standard & Poor's pour les progrès économiques et budgétaires réalisés par la Côte d'Ivoire ces dernières années. Plusieurs éléments clés ont été salués. La Côte d'Ivoire a maintenu une croissance moyenne de 5.6% entre 2019 et 2024, malgré des chocs externes. Les secteurs agroalimentaire et pétrolier montrent une diversification croissante. L'exploitation du gisement Baleine depuis août 2023 et la récente découverte du gisement Calao devraient continuer à soutenir la croissance. Des progrès notables ont été réalisés pour atteindre un déficit fiscal de 3% du PIB d'ici 2025. Les mesures de la Banque Centrale des États de l'Afrique de l'Ouest (BCEAO) entre 2019 et 2024 ont soutenu les économies des États membres, assurant l'accès aux marchés de capitaux et maintenant la stabilité des prix.



La Côte d’Ivoire, résolument engagée sur la voie de l’émergence, est aujourd’hui considérée comme l’un des pays les plus attractifs du continent. Le Plan National de Développement 2021-2025 continue d'impulser des perspectives robustes à long terme pour l'économie ivoirienne.



Le rehaussement de la notation de crédit par Standard & Poor's est un signal positif pour les investisseurs et témoigne de la solidité économique de la Côte d’Ivoire, renforçant sa position sur la scène internationale et sa capacité à attirer des investissements.