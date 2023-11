REPORTAGE La Cotontchad SN vers une énième certification CmiA (Cotton made in Africa)

Alwihda Info | Par Golmem Ali Emmanuel - 7 Novembre 2023



Une mission de vérification de la norme CmiA (cotton made in Africa) a séjourné au Tchad du 4 au 17 octobre 2023 dans le but de faire un audit auprès de la COTONTCHAD SN en vue du renouvellement de sa certification (CmiA). Ce sont deux vérificateurs KOUAMAN Souleymane et OUEDRAOGO Faiçal venus du Burkina Faso qui ont eu, dans le cadre de leurs activités de vérification, à s’entretenir avec les responsables de la société à divers niveaux et à se rendre dans quelques zones de leur choix, où ils ont eu à échanger avec les acteurs de la filière et aussi, à constater les pratiques sur le terrain pour déterminer si elles répondent aux normes CmiA.

L’objectif de CmiA est de permettre aux petits producteurs de coton, de bénéficier des retombées de la production du coton. Ayant adhéré à CmiA, la COTONTCHAD SN s’engage dans des principes tels que l’interdiction du travail des enfants, l’absence de discrimination, l’égalité des sexes, la formation sur les bonnes pratiques agricoles et la formation des agriculteurs sur l’entreprenariat agricole. Lorsqu’une entité est certifiée CmiA, c’est qu’elle fait preuve de transparence dans toutes ses activités avec une traçabilité assurée à tous les niveaux. Depuis 2019, le coton tchadien est certifié 100% CmiA (Cotton Made in Africa) et 100% de notre volume de coton est physiquement traçable. Une convention de financement a été signée avec IDH pour démarrer les activités de certification BCI (Better Cotton Initiative) dès la campagne 2024-2025.



Ces normes CmiA font parties des préoccupations de l’Assemblée générale des Nations Unies qui a proclamé en août 2021, la journée mondiale du coton afin de reconnaitre les avantages uniques du coton. Cette célébration donne l’occasion de mettre en lumière, l’importance du coton dans notre vie quotidienne, tout en nous sensibilisant à la nécessité de rendre ce secteur plus équitable et durable. L’édition de 2023 de la journée mondiale du coton est placée sous le thème : « de la ferme au produit fini, rendre le secteur cotonnier équitable et durable pour tous ».



Le coton est une fibre naturelle polyvalente qui est utilisée dans de nombreux domaines, de la mode à l'ameublement en passant par les produits d'hygiène. Cependant, il est également important de reconnaître les défis auxquels cette industrie est confrontée, notamment en termes de conditions de travail, d'impact environnemental et de commerce équitable.



Dans cette dynamique de rendre la filière coton un secteur équitable et durable pour tous, la Cotontchad SN dans sa politique, s’est engagée à promouvoir des actions telles que les meilleures pratiques agricoles, la gestion responsable de l'eau, des sols ainsi que l'amélioration des conditions de travail des cotonculteurs et des travailleurs de l'industrie du coton. Cette politique de promotion d'un secteur du coton juste et durable prend en compte non seulement l'aspect environnemental, mais aussi social et économique. Elle se traduit par les programmes de formations et de sensibilisations, qui ont contribué à renforcer les compétences des cotoncultrices et cotonculteurs, à promouvoir des pratiques agricoles durables et à améliorer leur niveau de vie.

La Société Cotonnière du Tchad s’est donc fixée comme objectif d'améliorer les moyens de subsistance des producteurs en renforçant leurs capacités de résilience face aux effets du changement climatique.



Renforcement des capacités



Ces formations portent sur les bonnes pratiques agricoles, sociales et environnementales. 68 356 producteurs ont été formés lors de la campagne cotonnière 2022-2023. Ces renforcements de capacité ont aidé les bénéficiaires à optimiser leurs pratiques et à améliorer le rendement de leurs champs. Pendant ces formations, les producteurs ont été encouragés à l'adoption de méthodes respectueuses de l'environnement pour faire du coton un secteur juste et durable pour tous.



Création des écosystèmes coopératifs



Des écosystèmes coopératifs ont été créés pour encourager la mise en place de structures coopératives pour favoriser la collaboration entre les producteurs. 55 Associations Villageoises d’Epargne et de Crédits regroupant 1283 membres dont 552 hommes et 731 femmes ont été créées. Il est également important de souligner la création de 12 groupements féminins, regroupant 400 femmes qui ont été formées, équipées et engagées dans la transformation des produits locaux. 928 femmes regroupées dans 75 groupements se sont engagées dans la production de coton durant la campagne 2023/2024.Ces différentes activités ont permis de renforcer les échanges de connaissances et d'expériences et, de faciliter l'accès aux ressources et aux services nécessaires à l’activité des producteurs.

Développement de partenariats



La Cotontchad SN œuvre en étroite collaboration avec d'autres acteurs du secteur pour créer des synergies et maximiser l'impact de ses actions. Des coopérations et des échanges d'expertise essentiels pour relever les défis auxquels les producteurs sont confrontés. Cette synergie avec les partenaires a permis la facilitation chaque année de l’accès à l’eau à 63 000 bénéficiaires directs sensibilisés sur les bonnes pratiques d’hygiène de l’eau à travers un programme de don de forages d’eau. Sur la période 2021-2023, 28 forages d’eau équipés de pompe à motricité humaine ont été créés et 5315 grands producteurs ont bénéficié de crédits d’une valeur totale de 1 615 243 609 FCFA durant la campagne cotonnière 2021/2022.



Il est important de souligner le ferme engagement des producteurs et productrices qui se démontre par leur participation active et leur adhésion aux bonnes pratiques qui restent essentielles pour garantir la durabilité à long terme dans le développement de la filière.





