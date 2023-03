La Coupe du Tchad édition 2023 est officiellement lancée

La coupe du Tchad, édition 2023, est lancée ce 31 mars 2023 à N’Djamena, au stade de Paris-Congo. Ce lancement est le fruit d’une collaboration entre la Fédération Tchadienne de Football Association et le Ministère de la Jeunesse, des Sports, des Loisirs et du Leadership Entrepreneurial.



Organisée pour la première fois en 1974 où le président de l’époque, Ngarta Tombalbaye avais remis le trophée au vainqueur d’antan, l’équipe Gazelle FC, la coupe du Tchad renaît de ses cendres ce 31 mars 2023.



Cette coupe mettra en compétition toutes les équipes des 23 provinces du Tchad des première et deuxième divisions masculines, régulièrement affiliées à leurs ligues provinciales respectives. Les équipes s’affronteront durant les phases provinciales, zonales et nationales en élimination directe. La finale se jouera dans trois mois à N’Djamena.



Selon le Vice-président du CONOR (Comité de normalisation du football), Naïr Abakar « si nous avions sollicité son retour et qu’elle est revenue, nous demandons son institutionnalisation pour la rendre pérenne et plus attractive année en année. Le développement du football et des résultats pérennes ne peuvent être obtenus que par la multiplication des compétitions à tous les niveaux »



Une doléance que le ministre en charge des Sports, Patalet Géo a pris en compte : « nous ferons un plaidoyer pour l’institutionnalisation et la pérennisation de la Coupe du Tchad. Cependant, nous invitons tous les acteurs du football en général et les potentiels sponsors à accompagner le projet au bénéfice de la jeunesse tchadienne. Je veillerai personnellement aux grains sur ce point, et porterai vos voix auprès de qui de droit. La Coupe du Tchad n'est pas seulement un challenge pour les amoureux du football mais elle permettra en cette période de transition d’utiliser le football notamment, comme vecteur de cohésion sociale, de cohabitation pacifique et du vivre-ensemble ».



Des innovations sont à relever dans cette édition. Il s’agit de l’organisation de la Super coupe du Tchad par le CONOR, en collaboration avec le ministère en charge des sports. Cette super coupe opposera le vainqueur du championnat national au vainqueur de la Coupe du Tchad.