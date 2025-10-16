









TCHAD La Croix-Rouge du Tchad forme ses équipes d’urgence face au risque accru d’inondations à N’Djamena

Alwihda Info | Par Temandang Gontran - 16 Octobre 2025



N’Djamena — Face à la recrudescence des inondations qui frappent chaque année la capitale tchadienne, la Croix-Rouge du Tchad (CRT) a lancé, au Centre d’Études et de Formation pour le Développement (CEFOD), une formation à l’intention de 50 volontaires.





La cérémonie de lancement, présidée par des responsables de la CRT, des bénévoles et des partenaires techniques, a mis en lumière la gravité croissante du phénomène.



« Les inondations deviennent récurrentes dans plusieurs provinces du Tchad et particulièrement dans la ville de N’Djamena », a souligné le directeur de la gestion des catastrophes, représentant le Secrétaire général de la CRT.



Il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face à ces aléas climatiques qui menacent des milliers de familles.



Les impacts des inondations sur la vie quotidienne, les infrastructures et les moyens de subsistance des populations sont de plus en plus lourds, rendant indispensable le renforcement de la résilience communautaire face aux effets du changement climatique.



Cette formation, répartie sur plusieurs jours, permettra aux 50 volontaires issus des cinq arrondissements de N’Djamena de devenir une ressource technique clé dans la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes.



Les objectifs principaux sont : de renforcer la capacité opérationnelle de la Croix-Rouge du Tchad et des structures locales d’intervention ;

de doter la capitale d’équipes capables d’alerter, protéger, secourir et évacuer les populations sinistrées ;

et d’améliorer durablement les conditions de vie des communautés les plus vulnérables. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Croix-Rouge du Tchad (CRT) et la Croix-Rouge française (CRF), qui œuvrent ensemble pour renforcer la préparation aux risques et soutenir la résilience urbaine.



En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la CRT a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec les autorités locales et les partenaires humanitaires pour anticiper les crises et protéger les populations.



Les volontaires ont été encouragés à faire preuve de discipline, d’engagement et de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission.



L’ouverture de cette session de formation constitue ainsi une étape décisive pour la capitale tchadienne, qui se dote désormais de moyens humains mieux préparés à répondre aux défis climatiques et humanitaires à venir. Cette initiative vise à renforcer leurs capacités opérationnelles en situation d’urgence et à doter la ville d’une Équipe Départementale de Réponse aux Désastres (BDRT), capable d’intervenir rapidement et efficacement dans les arrondissements de N’Djamena.La cérémonie de lancement, présidée par des responsables de la CRT, des bénévoles et des partenaires techniques, a mis en lumière la gravité croissante du phénomène.« Les inondations deviennent récurrentes dans plusieurs provinces du Tchad et particulièrement dans la ville de N’Djamena », a souligné le directeur de la gestion des catastrophes, représentant le Secrétaire général de la CRT.Il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face à ces aléas climatiques qui menacent des milliers de familles.Les impacts des inondations sur la vie quotidienne, les infrastructures et les moyens de subsistance des populations sont de plus en plus lourds, rendant indispensable le renforcement de la résilience communautaire face aux effets du changement climatique.Cette formation, répartie sur plusieurs jours, permettra aux 50 volontaires issus des cinq arrondissements de N’Djamena de devenir une ressource technique clé dans la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes.Les objectifs principaux sont :Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un partenariat entre la Croix-Rouge du Tchad (CRT) et la Croix-Rouge française (CRF), qui œuvrent ensemble pour renforcer la préparation aux risques et soutenir la résilience urbaine.En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la CRT a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec les autorités locales et les partenaires humanitaires pour anticiper les crises et protéger les populations.Les volontaires ont été encouragés à faire preuve de discipline, d’engagement et de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission.L’ouverture de cette session de formation constitue ainsi une étape décisive pour la capitale tchadienne, qui se dote désormais de moyens humains mieux préparés à répondre aux défis climatiques et humanitaires à venir.





Dans la même rubrique : < > N’Djamena : l’ICESCO poursuit sa campagne pour la culture de la paix dans les écoles حملة الإيسيسكو في تشاد تواصل نشر ثقافة السلام والتعايش داخل المدارس Tchad : les gens changent-ils vraiment ou c’est juste les circonstances ? Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)