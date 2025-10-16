La Croix-Rouge du Tchad forme ses équipes d’urgence face au risque accru d’inondations à N’Djamena

Cette initiative vise à renforcer leurs capacités opérationnelles en situation d’urgence et à doter la ville d’une Équipe Départementale de Réponse aux Désastres (BDRT), capable d’intervenir rapidement et efficacement dans les arrondissements de N’Djamena.
« Les inondations deviennent récurrentes dans plusieurs provinces du Tchad et particulièrement dans la ville de N’Djamena », a souligné le directeur de la gestion des catastrophes, représentant le Secrétaire général de la CRT.
Il a insisté sur la nécessité de conjuguer les efforts pour faire face à ces aléas climatiques qui menacent des milliers de familles.
Les impacts des inondations sur la vie quotidienne, les infrastructures et les moyens de subsistance des populations sont de plus en plus lourds, rendant indispensable le renforcement de la résilience communautaire face aux effets du changement climatique.
Cette formation, répartie sur plusieurs jours, permettra aux 50 volontaires issus des cinq arrondissements de N’Djamena de devenir une ressource technique clé dans la prévention, la préparation et la gestion des catastrophes.
Les objectifs principaux sont :
- de renforcer la capacité opérationnelle de la Croix-Rouge du Tchad et des structures locales d’intervention ;
- de doter la capitale d’équipes capables d’alerter, protéger, secourir et évacuer les populations sinistrées ;
- et d’améliorer durablement les conditions de vie des communautés les plus vulnérables.
En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics, la CRT a réaffirmé sa volonté de collaborer étroitement avec les autorités locales et les partenaires humanitaires pour anticiper les crises et protéger les populations.
Les volontaires ont été encouragés à faire preuve de discipline, d’engagement et de professionnalisme dans l’accomplissement de leur mission.
L’ouverture de cette session de formation constitue ainsi une étape décisive pour la capitale tchadienne, qui se dote désormais de moyens humains mieux préparés à répondre aux défis climatiques et humanitaires à venir.